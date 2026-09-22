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Телевизор BBK 24LEX-7245/TS2C 24" HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless белый купить с доставкой в Москве
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Телевизор BBK 24LEX-7245/TS2C 24" HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless белый

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Телевизор BBK 24LEX-7245/TS2C 24&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730220
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), USB Type-A, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х37х11
Вес, кг.
3.2

Описание товара Телевизор BBK 24LEX-7245/TS2C 24" HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless белый

Телевизор BBK с диагональю 24 дюйма (61 см) — это стильное и функциональное устройство для вашего дома. Выполненный в элегантном белом цвете, он станет ярким акцентом в любом интерьере. Телевизор оснащен экраном с технологией Direct LED, обеспечивающей яркие и четкие изображения с разрешением 1366x768, что соответствует стандарту 720p (HD). Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, что делает просмотр еще более комфортным. С поддержкой операционной системы Яндекс ТВ и Smart TV, вы получаете доступ к широкому спектру приложений и онлайн-контенту, а встроенный Wi-Fi модуль позволяет легко подключаться к интернету. Телевизор поддерживает все популярные цифровые стандарты вещания: DVB-C, DVB-T2 и DVB-S2, гарантируя разнообразие каналов и контента. Аудиосистема с суммарной выходной мощностью 10 Вт обеспечивает качественное и чистое звучание. Для подключения внешних устройств предусмотрено два HDMI и два USB порта, что обеспечивает удобство и многофункциональность использования. Телевизор BBK — это отличное сочетание качества, стиля и функциональности, которое подойдет как для дома, так и для офиса.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 24LEX-7245/TS2C 24" HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless белый




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
61
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Развернуть
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), USB Type-A, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK с диагональю 24 дюйма (61 см) — это стильное и функциональное устройство для вашего дома. Выполненный в элегантном белом цвете, он станет ярким акцентом в любом интерьере. Телевизор оснащен экраном с технологией Direct LED, обеспечивающей яркие и четкие изображения с разрешением 1366x768, что соответствует стандарту 720p (HD). Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, что делает просмотр еще более комфортным. С поддержкой операционной системы Яндекс ТВ и Smart TV, вы получаете доступ к широкому спектру приложений и онлайн-контенту, а встроенный Wi-Fi модуль позволяет легко подключаться к интернету. Телевизор поддерживает все популярные цифровые стандарты вещания: DVB-C, DVB-T2 и DVB-S2, гарантируя разнообразие каналов и контента. Аудиосистема с суммарной выходной мощностью 10 Вт обеспечивает качественное и чистое звучание. Для подключения внешних устройств предусмотрено два HDMI и два USB порта, что обеспечивает удобство и многофункциональность использования. Телевизор BBK — это отличное сочетание качества, стиля и функциональности, которое подойдет как для дома, так и для офиса.
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Отзывы


Телевизор BBK 24LEX-7245/TS2C 24" HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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