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Телевизор BBK 32LEM-1045/TS2C 32" HD LED белый купить с доставкой в Москве
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Телевизор BBK 32LEM-1045/TS2C 32" HD LED белый

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Телевизор BBK 32LEM-1045/TS2C 32&quot; HD LED белый - фото 1
Телевизор BBK 32LEM-1045/TS2C 32&quot; HD LED белый - фото 2
Телевизор BBK 32LEM-1045/TS2C 32&quot; HD LED белый - фото 3
Телевизор BBK 32LEM-1045/TS2C 32&quot; HD LED белый - фото 4
Телевизор BBK 32LEM-1045/TS2C 32&quot; HD LED белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Количество HDMI
3
Количество USB
1
  • Телевизор BBK 32LEM-1045/TS2C 32&quot; HD LED белый - фото 1
  • Телевизор BBK 32LEM-1045/TS2C 32&quot; HD LED белый - фото 2
  • Телевизор BBK 32LEM-1045/TS2C 32&quot; HD LED белый - фото 3
  • Телевизор BBK 32LEM-1045/TS2C 32&quot; HD LED белый - фото 4
  • Телевизор BBK 32LEM-1045/TS2C 32&quot; HD LED белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730221
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
пульт управления; батарейки; руководство по эксплуатации; телевизор
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+; Jack 3,5 мм; RCA; RF; VGA; YPbPr
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х49х9
Вес, кг.
5.1

Описание товара Телевизор BBK 32LEM-1045/TS2C 32" HD LED белый

Телевизор BBK с диагональю экрана 32 дюйма (81 см) — это стильное и современное решение для вашего дома. Изящный белый корпус прекрасно впишется в любой интерьер, добавив свежести и элегантности. Экран с разрешением 1366x768 и технологией Direct LED обеспечивает четкое и яркое изображение, поддерживая стандарты HDTV 720p (HD) для качественного просмотра любимых фильмов и передач. Телевизор оснащён цифровыми тюнерами DVB-C, DVB-T и DVB-T2, что позволяет наслаждаться широким спектром цифровых каналов без дополнительных устройств. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, создавая комфортные условия для просмотра. BBK поддерживает возможность крепления на стену с помощью стандарта VESA 200x100, что позволяет максимально компактно разместить устройство в комнате. Для подключения внешних устройств предусмотрены три HDMI-порта и один USB-порт, обеспечивая удобство интеграции с различными мультимедийными источниками. При этом, данная модель отличается экономичным энергопотреблением — всего 60 Вт в рабочем режиме, что позволяет значительно сократить счета за электроэнергию. Вес телевизора без подставки составляет всего 3,3 кг, что значительно облегчает его установку. Телевизор BBK — это отличное сочетание функциональности, стиля и доступности для тех, кто ценит качество и современный дизайн.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 32LEM-1045/TS2C 32" HD LED белый




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
пульт управления; батарейки; руководство по эксплуатации; телевизор
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Развернуть
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+; Jack 3,5 мм; RCA; RF; VGA; YPbPr
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизор BBK с диагональю экрана 32 дюйма (81 см) — это стильное и современное решение для вашего дома. Изящный белый корпус прекрасно впишется в любой интерьер, добавив свежести и элегантности. Экран с разрешением 1366x768 и технологией Direct LED обеспечивает четкое и яркое изображение, поддерживая стандарты HDTV 720p (HD) для качественного просмотра любимых фильмов и передач. Телевизор оснащён цифровыми тюнерами DVB-C, DVB-T и DVB-T2, что позволяет наслаждаться широким спектром цифровых каналов без дополнительных устройств. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, создавая комфортные условия для просмотра. BBK поддерживает возможность крепления на стену с помощью стандарта VESA 200x100, что позволяет максимально компактно разместить устройство в комнате. Для подключения внешних устройств предусмотрены три HDMI-порта и один USB-порт, обеспечивая удобство интеграции с различными мультимедийными источниками. При этом, данная модель отличается экономичным энергопотреблением — всего 60 Вт в рабочем режиме, что позволяет значительно сократить счета за электроэнергию. Вес телевизора без подставки составляет всего 3,3 кг, что значительно облегчает его установку. Телевизор BBK — это отличное сочетание функциональности, стиля и доступности для тех, кто ценит качество и современный дизайн.
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Отзывы


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