Телевизор BBK 32LEM-1045/TS2C 32" HD LED белый
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 32LEM-1045/TS2C 32" HD LED белый
Телевизор BBK с диагональю экрана 32 дюйма (81 см) — это стильное и современное решение для вашего дома. Изящный белый корпус прекрасно впишется в любой интерьер, добавив свежести и элегантности. Экран с разрешением 1366x768 и технологией Direct LED обеспечивает четкое и яркое изображение, поддерживая стандарты HDTV 720p (HD) для качественного просмотра любимых фильмов и передач. Телевизор оснащён цифровыми тюнерами DVB-C, DVB-T и DVB-T2, что позволяет наслаждаться широким спектром цифровых каналов без дополнительных устройств. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, создавая комфортные условия для просмотра. BBK поддерживает возможность крепления на стену с помощью стандарта VESA 200x100, что позволяет максимально компактно разместить устройство в комнате. Для подключения внешних устройств предусмотрены три HDMI-порта и один USB-порт, обеспечивая удобство интеграции с различными мультимедийными источниками. При этом, данная модель отличается экономичным энергопотреблением — всего 60 Вт в рабочем режиме, что позволяет значительно сократить счета за электроэнергию. Вес телевизора без подставки составляет всего 3,3 кг, что значительно облегчает его установку. Телевизор BBK — это отличное сочетание функциональности, стиля и доступности для тех, кто ценит качество и современный дизайн.
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