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Телевизор LEFF 32" 32H240S купить с доставкой в Москве
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Телевизор LEFF 32" 32H240S

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Телевизор LEFF 32&quot; 32H240S - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2022
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
720p (HD)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32H240S - фото 1
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32H240S - фото 2
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32H240S - фото 3
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32H240S - фото 4
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32H240S - фото 5
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32H240S - фото 6
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32H240S - фото 7
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32H240S - фото 8
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32H240S - фото 9
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32H240S - фото 10
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32H240S - фото 11
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32H240S - фото 12
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32H240S - фото 13
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32H240S - фото 14
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32H240S - фото 15
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32H240S - фото 16
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32H240S - фото 17
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32H240S - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 300 руб. 
Начислим 149 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640944
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор LEFF 32" 32H240S
9 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEFF
Тип товара
Телевизоры
Входы
SCART, VGA (D-Sub), антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr
Выходы
аудио S/PDIF (коаксиальный)
Особенности звука
Dolby Digital
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
1366x768
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2022
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
720p (HD)
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
SCART, VGA (D-Sub), антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr, аудио S/PDIF (коаксиальный)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х49х12
Вес, кг.
4.8

Описание товара Телевизор LEFF 32" 32H240S

Телевизор LED Leff 32H240S представлен в черном корпусе с экраном диагональю 32 (81 см). TFT-матрица лежит в его основе, отображая четкое и чистое изображение в HD-качестве, что соответствует разрешению 1366x768. Благодаря углам обзора 178°/178° картинка сохраняет точность цветопередачи вне зависимости от ракурса просмотра. Показатель частоты 60 Гц позволяет получить плавное изображение в динамичных эпизодах. Leff 32H240S оснащен цифровыми тюнерами DVB-C и DVB-T2, поэтому имеет набор встроенных телепрограмм и готов к просмотру. Доступна функция записи, паузы, таймер сна. Телевизор устанавливается на подставку, расположенную в центральной части корпуса. Фиксация модели на стене осуществляется при помощи кронштейнов, соответствующих стандарту VESA 200x100. Благодаря разъему VGA (D-Sub) можно выводить на экран телевизора компьютерное изображение. Для подключения видеоустройств предусмотрены 3 HDMI-разъема, а для внешних носителей ? 2 USB-порта.

Отзывы о товаре Телевизор LEFF 32" 32H240S




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Характеристики
Бренд
LEFF
Тип товара
Телевизоры
Входы
SCART, VGA (D-Sub), антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr
Выходы
аудио S/PDIF (коаксиальный)
Особенности звука
Dolby Digital
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
1366x768
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2022
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Развернуть
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
720p (HD)
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
SCART, VGA (D-Sub), антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr, аудио S/PDIF (коаксиальный)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор LED Leff 32H240S представлен в черном корпусе с экраном диагональю 32 (81 см). TFT-матрица лежит в его основе, отображая четкое и чистое изображение в HD-качестве, что соответствует разрешению 1366x768. Благодаря углам обзора 178°/178° картинка сохраняет точность цветопередачи вне зависимости от ракурса просмотра. Показатель частоты 60 Гц позволяет получить плавное изображение в динамичных эпизодах. Leff 32H240S оснащен цифровыми тюнерами DVB-C и DVB-T2, поэтому имеет набор встроенных телепрограмм и готов к просмотру. Доступна функция записи, паузы, таймер сна. Телевизор устанавливается на подставку, расположенную в центральной части корпуса. Фиксация модели на стене осуществляется при помощи кронштейнов, соответствующих стандарту VESA 200x100. Благодаря разъему VGA (D-Sub) можно выводить на экран телевизора компьютерное изображение. Для подключения видеоустройств предусмотрены 3 HDMI-разъема, а для внешних носителей ? 2 USB-порта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LEFF 32" 32H240S - по цене 9300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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