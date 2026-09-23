Телевизор LEFF 32" 32H240S
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Характеристики
Описание товара Телевизор LEFF 32" 32H240S
Телевизор LED Leff 32H240S представлен в черном корпусе с экраном диагональю 32 (81 см). TFT-матрица лежит в его основе, отображая четкое и чистое изображение в HD-качестве, что соответствует разрешению 1366x768. Благодаря углам обзора 178°/178° картинка сохраняет точность цветопередачи вне зависимости от ракурса просмотра. Показатель частоты 60 Гц позволяет получить плавное изображение в динамичных эпизодах. Leff 32H240S оснащен цифровыми тюнерами DVB-C и DVB-T2, поэтому имеет набор встроенных телепрограмм и готов к просмотру. Доступна функция записи, паузы, таймер сна. Телевизор устанавливается на подставку, расположенную в центральной части корпуса. Фиксация модели на стене осуществляется при помощи кронштейнов, соответствующих стандарту VESA 200x100. Благодаря разъему VGA (D-Sub) можно выводить на экран телевизора компьютерное изображение. Для подключения видеоустройств предусмотрены 3 HDMI-разъема, а для внешних носителей ? 2 USB-порта.
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