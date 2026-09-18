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Телевизор Polarline 32" 32PL53TC купить с доставкой в Москве
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Телевизор Polarline 32" 32PL53TC

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Телевизор Polarline 32&quot; 32PL53TC - фото 1
Телевизор Polarline 32&quot; 32PL53TC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
HD-формат
HD
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL53TC - фото 1
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL53TC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301994
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Аксессуары для Телевизор Polarline 32" 32PL53TC



Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB x2
Выходы
коаксильный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM (TV), BG, DK, I
Разрешение, пикселей
1366x768
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, подставки под телевизор, винты крепления подставки, пульт дистанционного управления, элементы питания, инструкция пользователя, гарантийный талон
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
HD-формат
HD
Поддержка 3D
да
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х40х10
Вес, кг.
4.7

Описание товара Телевизор Polarline 32" 32PL53TC

Технология DGview. Встроенный цифровой тюнер DVB-T2 / DVB-T / DVB-C (MPEG4 H.264 HD) позволяет принимать бесплатные и платные каналы эфирного и кабельного цифрового вещания. Наличие CI слота с поддержкой CI+ позволяет использовать CAM модуль с картой доступа к платным каналам цифрового телевидения. Поддержка разрешений HDTV: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Встроенный кинотеатр высокой четкости USB CINEMA HD. Поддерживаемые форматы USB CINEMA HD – mkv, mp4, avi, mov, mpg, ts, dat, vob / H.264, H.263, XviD, MPEG4 SP/ASP, MPEG2, MPEG1, MJPEG, HEVC / m4a, AC3, MP3, AAC, PCM / JPEG, BMP, PNG. Поддержка формата звука Долби AC3. Поддержка широкоэкранных киноформатов 20:9 и более. Стандарты приема: PAL, SECAM (TV), BG, DK, I. Поддержка HDMI 1.4a, HDCP 1.4.

Отзывы о товаре Телевизор Polarline 32" 32PL53TC




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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB x2
Выходы
коаксильный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM (TV), BG, DK, I
Разрешение, пикселей
1366x768
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, подставки под телевизор, винты крепления подставки, пульт дистанционного управления, элементы питания, инструкция пользователя, гарантийный талон
Цвет
белый
Развернуть
Диагональ, дюймы
32
HD-формат
HD
Поддержка 3D
да
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
41
Страна производитель
Китай
Описание
Технология DGview. Встроенный цифровой тюнер DVB-T2 / DVB-T / DVB-C (MPEG4 H.264 HD) позволяет принимать бесплатные и платные каналы эфирного и кабельного цифрового вещания. Наличие CI слота с поддержкой CI+ позволяет использовать CAM модуль с картой доступа к платным каналам цифрового телевидения. Поддержка разрешений HDTV: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Встроенный кинотеатр высокой четкости USB CINEMA HD. Поддерживаемые форматы USB CINEMA HD – mkv, mp4, avi, mov, mpg, ts, dat, vob / H.264, H.263, XviD, MPEG4 SP/ASP, MPEG2, MPEG1, MJPEG, HEVC / m4a, AC3, MP3, AAC, PCM / JPEG, BMP, PNG. Поддержка формата звука Долби AC3. Поддержка широкоэкранных киноформатов 20:9 и более. Стандарты приема: PAL, SECAM (TV), BG, DK, I. Поддержка HDMI 1.4a, HDCP 1.4.
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Отзывы


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