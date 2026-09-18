Телевизор Polarline 32" 32PL53TC
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Аксессуары для Телевизор Polarline 32" 32PL53TC
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Характеристики
Описание товара Телевизор Polarline 32" 32PL53TC
Технология DGview. Встроенный цифровой тюнер DVB-T2 / DVB-T / DVB-C (MPEG4 H.264 HD) позволяет принимать бесплатные и платные каналы эфирного и кабельного цифрового вещания. Наличие CI слота с поддержкой CI+ позволяет использовать CAM модуль с картой доступа к платным каналам цифрового телевидения. Поддержка разрешений HDTV: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Встроенный кинотеатр высокой четкости USB CINEMA HD. Поддерживаемые форматы USB CINEMA HD – mkv, mp4, avi, mov, mpg, ts, dat, vob / H.264, H.263, XviD, MPEG4 SP/ASP, MPEG2, MPEG1, MJPEG, HEVC / m4a, AC3, MP3, AAC, PCM / JPEG, BMP, PNG. Поддержка формата звука Долби AC3. Поддержка широкоэкранных киноформатов 20:9 и более. Стандарты приема: PAL, SECAM (TV), BG, DK, I. Поддержка HDMI 1.4a, HDCP 1.4.
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