Телевизор Polarline 24PL51TC-SM(Smart)
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Аксессуары для Телевизор Polarline 24PL51TC-SM(Smart)
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Характеристики
Описание товара Телевизор Polarline 24PL51TC-SM(Smart)
Телевизоры Polarline - это идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна. Модель с диагональю 24 дюйма станет отличным выбором для кухни, спальни или небольшой гостиной. Телевизор оснащен операционной системой Android TV, предоставляющей доступ к разнообразным приложениям и контенту, а также поддержкой Smart TV, что расширяет возможности пользователя для развлечений и отдыха. Благодаря легкому весу — всего 2,4 кг без подставки и 2,6 кг с подставкой — Polarline можно легко перемещать по дому. Возможность крепления на стену по стандарту VESA 100x100 позволяет удобно разместить телевизор в любом помещении. Частота обновления экрана составляет 50 Гц, что обеспечивает качественное изображение без задержек. Телевизор оборудован двумя портами HDMI и двумя портами USB, которые позволяют подключать различные устройства для полного погружения в мультимедийный мир. Поддержка Wi-Fi дает возможность легко подключаться к интернету для просмотра потокового видео. Система аудио, имеющая суммарную мощность 6 Вт, обеспечивает качественное звучание для просмотра фильмов и телепередач. Энергопотребление модели составляет всего 25 Вт, что делает её экономичным вариантом для длительного использования. Выпущенный в 2019 году, телевизор Polarline сочетает в себе надежность и актуальные функции, удовлетворяющие потребности современных пользователей.
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