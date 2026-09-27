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Телевизор Asano 32" 32LF1120T купить с доставкой в Москве
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Телевизор Asano 32" 32LF1120T

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2020
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Количество HDMI
3
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  • Телевизор Asano 32&quot; 32LF1120T - фото 6
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  • Телевизор Asano 32&quot; 32LF1120T - фото 9
  • Телевизор Asano 32&quot; 32LF1120T - фото 10
  • Телевизор Asano 32&quot; 32LF1120T - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411263
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Аксессуары для Телевизор Asano 32" 32LF1120T



Характеристики

Бренд
Asano
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2020
Комплектация
телевизор, батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
SCART, VGA (D-Sub), антенный вход, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
78х50х12
Вес, кг.
5.4

Описание товара Телевизор Asano 32" 32LF1120T

Телевизор ASANO 32LF1120T — это идеальный выбор для гостиной с небольшой площадью. Он имеет экран с разрешением 1920x1080 пикселей, который воспроизводит яркое, реалистичное изображение. Современная технология цифрового шумоподавления отлично отсеивает помехи и искажения, за счет чего пользователь получает максимальное удовольствие от высококачественной картинки.Акустическая система состоит из двух 7-ваттных динамиков. Она способна создавать эффект полного погружения в события, которые возникают перед глазами пользователей. К устройству без проблем можно подключать игровую приставку, портативный жесткий диск, накопители данных через HDML и USB-порты. В комплект входит пульт дистанционного управления, который помогает переходить с одного канала на другой, регулировать настройки и менять громкость. Частота обновления телевизора составляет 60 Гц.В устройстве имеется цифровой тюнер с поддержкой диапазонов DVB-C, DVB-T2. Также телевизор поддерживает функцию TimeShift. Таким образом, становится возможным поставить на паузу или перемотать назад любимую передачу. Также ASANO 32LF1120T способен записать видео, когда пользователь не успевает посмотреть сериал или фильм. Большое количество интерфейсов позволяет подключать различную технику. Телевизор можно размещать на горизонтальной поверхности или фиксировать на стене.

Отзывы о товаре Телевизор Asano 32" 32LF1120T




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Характеристики
Бренд
Asano
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2020
Комплектация
телевизор, батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Развернуть
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
SCART, VGA (D-Sub), антенный вход, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор ASANO 32LF1120T — это идеальный выбор для гостиной с небольшой площадью. Он имеет экран с разрешением 1920x1080 пикселей, который воспроизводит яркое, реалистичное изображение. Современная технология цифрового шумоподавления отлично отсеивает помехи и искажения, за счет чего пользователь получает максимальное удовольствие от высококачественной картинки.Акустическая система состоит из двух 7-ваттных динамиков. Она способна создавать эффект полного погружения в события, которые возникают перед глазами пользователей. К устройству без проблем можно подключать игровую приставку, портативный жесткий диск, накопители данных через HDML и USB-порты. В комплект входит пульт дистанционного управления, который помогает переходить с одного канала на другой, регулировать настройки и менять громкость. Частота обновления телевизора составляет 60 Гц.В устройстве имеется цифровой тюнер с поддержкой диапазонов DVB-C, DVB-T2. Также телевизор поддерживает функцию TimeShift. Таким образом, становится возможным поставить на паузу или перемотать назад любимую передачу. Также ASANO 32LF1120T способен записать видео, когда пользователь не успевает посмотреть сериал или фильм. Большое количество интерфейсов позволяет подключать различную технику. Телевизор можно размещать на горизонтальной поверхности или фиксировать на стене.
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