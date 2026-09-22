Телевизор Supra STV-LC32ST0080W 32" HD LED Smart черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Supra STV-LC32ST0080W 32" HD LED Smart черный
Телевизор SUPRA с диагональю 32 дюйма (81 см) предлагает сочетание стильного дизайна и современных технологий. Элегантный черный корпус данного устройства подойдет к любому интерьеру, а возможность крепления на стену с поддержкой стандарта VESA 100x100 скорее всего обеспечит гибкость установки. Экран этого телевизора имеет разрешение 1366x768, что соответствует стандарту 720р (HD) и обеспечивает четкое изображение благодаря технологии Direct LED. Частота обновления в 60 Гц позволяет насладиться плавным воспроизведением динамичных сцен. Телевизор оснащен операционной системой Android TV, что позволяет пользоваться всеми преимуществами Smart TV и обеспечивающих доступ к множеству приложений и сервисов. Поддержка Wi-Fi делает его подключение к интернету легким и удобным. Благодаря наличию цифровых тюнеров DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, вы сможете наслаждаться широким спектром телевизионных каналов в цифровом качестве. Аудиосистема с суммарной выходной мощностью 20 Вт обеспечивает достойное качество звука, добавляя глубину вашему телевизионному опыту. SUPRA также предлагает два HDMI-входа, что делает подключение различных внешних устройств, таких как игровые консоли и плееры, быстрым и комфортным. Этот телевизор станет отличным выбором для тех, кто ищет качественное изображение, современные функции и доступную цену.
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