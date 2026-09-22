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Телевизор Supra STV-LC32ST0080W 32" HD LED Smart черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Supra STV-LC32ST0080W 32" HD LED Smart черный

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Телевизор Supra STV-LC32ST0080W 32&quot; HD LED Smart черный - фото 1
Телевизор Supra STV-LC32ST0080W 32&quot; HD LED Smart черный - фото 2
Телевизор Supra STV-LC32ST0080W 32&quot; HD LED Smart черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Supra STV-LC32ST0080W 32&quot; HD LED Smart черный - фото 1
  • Телевизор Supra STV-LC32ST0080W 32&quot; HD LED Smart черный - фото 2
  • Телевизор Supra STV-LC32ST0080W 32&quot; HD LED Smart черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730213
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
телевизор, подставка, пульт управления, гарантийный талон, инструкция пользователя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (коаксиальный), USB Type-A, для наушников
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х49х12
Вес, кг.
5.1

Описание товара Телевизор Supra STV-LC32ST0080W 32" HD LED Smart черный

Телевизор SUPRA с диагональю 32 дюйма (81 см) предлагает сочетание стильного дизайна и современных технологий. Элегантный черный корпус данного устройства подойдет к любому интерьеру, а возможность крепления на стену с поддержкой стандарта VESA 100x100 скорее всего обеспечит гибкость установки. Экран этого телевизора имеет разрешение 1366x768, что соответствует стандарту 720р (HD) и обеспечивает четкое изображение благодаря технологии Direct LED. Частота обновления в 60 Гц позволяет насладиться плавным воспроизведением динамичных сцен. Телевизор оснащен операционной системой Android TV, что позволяет пользоваться всеми преимуществами Smart TV и обеспечивающих доступ к множеству приложений и сервисов. Поддержка Wi-Fi делает его подключение к интернету легким и удобным. Благодаря наличию цифровых тюнеров DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, вы сможете наслаждаться широким спектром телевизионных каналов в цифровом качестве. Аудиосистема с суммарной выходной мощностью 20 Вт обеспечивает достойное качество звука, добавляя глубину вашему телевизионному опыту. SUPRA также предлагает два HDMI-входа, что делает подключение различных внешних устройств, таких как игровые консоли и плееры, быстрым и комфортным. Этот телевизор станет отличным выбором для тех, кто ищет качественное изображение, современные функции и доступную цену.

Отзывы о товаре Телевизор Supra STV-LC32ST0080W 32" HD LED Smart черный




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
телевизор, подставка, пульт управления, гарантийный талон, инструкция пользователя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (коаксиальный), USB Type-A, для наушников
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор SUPRA с диагональю 32 дюйма (81 см) предлагает сочетание стильного дизайна и современных технологий. Элегантный черный корпус данного устройства подойдет к любому интерьеру, а возможность крепления на стену с поддержкой стандарта VESA 100x100 скорее всего обеспечит гибкость установки. Экран этого телевизора имеет разрешение 1366x768, что соответствует стандарту 720р (HD) и обеспечивает четкое изображение благодаря технологии Direct LED. Частота обновления в 60 Гц позволяет насладиться плавным воспроизведением динамичных сцен. Телевизор оснащен операционной системой Android TV, что позволяет пользоваться всеми преимуществами Smart TV и обеспечивающих доступ к множеству приложений и сервисов. Поддержка Wi-Fi делает его подключение к интернету легким и удобным. Благодаря наличию цифровых тюнеров DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, вы сможете наслаждаться широким спектром телевизионных каналов в цифровом качестве. Аудиосистема с суммарной выходной мощностью 20 Вт обеспечивает достойное качество звука, добавляя глубину вашему телевизионному опыту. SUPRA также предлагает два HDMI-входа, что делает подключение различных внешних устройств, таких как игровые консоли и плееры, быстрым и комфортным. Этот телевизор станет отличным выбором для тех, кто ищет качественное изображение, современные функции и доступную цену.
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Доставка
Отзывы


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