Тостер BQ T1004 Спартак
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Характеристики
Описание товара Тостер BQ T1004 Спартак
Тостер BQ — стильное и функциональное дополнение для вашей кухни. Этот компактный тостер с мощностью 1000 Вт легко справляется с обжариванием двух тостов одновременно благодаря двум отделениям. Выполненный из качественного пластика, он не только долговечный, но и обладает внушительным внешним видом, особенно в ярком красном цвете, который добавит изюминку вашему интерьеру. Функциональность тостера BQ делает его использование невероятно простым и удобным. Он оснащен кнопкой отмены, которая позволяет быстро остановить процесс обжаривания, если это необходимо. Благодаря функции регулировки степени обжаривания вы сможете легко выбрать идеальную текстуру и цвет ваших тостов. Автоматический выброс тостов и центрирование гарантируют равномерное приготовление и легкое извлечение готовых ломтиков. Кроме того, съемный поддон для крошек обеспечивает легкую уборку, поддерживая вашу кухню в чистоте. Этот легкий (всего 1,2 кг) и компактный тостер станет надежным помощником в приготовлении вкусных завтраков, подчеркивая ваш вкус и заботу о деталях. Бренд BQ известен своим качеством и надежностью, что делает этот тостер отличным выбором для каждого, кто ценит удобство и стиль.
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Теги товара: на 2 тоста
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Теги товара: на 2 тоста
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