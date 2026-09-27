Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G)
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Характеристики
Описание товара Сетевое хранилище QNAP (HS-264-8G)
QNAP HS-264-8G - "тихий" 2-отсековый мультимедийный NAS без вентиляторов с процессором Intel Celeron N5105 (4 ядра, до 2.9 ГГц) и 8 ГБ DDR4. Устройство спроектировано как центр домашнего мультимедиа и персонального облака с поддержкой 4K-воспроизведения.
Для кого и под какие задачи
HS-264-8G подойдёт для дома или небольшого офиса, где важны тишина, компактность и возможности медиасервера (фото, видео, музыка, стриминг на ТВ). Также это удобный вариант для локального бэкапа и личного/семейного облака с удалённым доступом.
Аппаратные возможности и мультимедиа
NAS поддерживает два 2.5?/3.5? SATA-диска с "горячей" заменой и до 2?4K-дисплеев через HDMI 2.0. Встроенная графика Intel UHD и аппаратная транскодировка H.264 позволяют комфортно выводить 4K-контент на телевизоры и мониторы.
Сети и интерфейсы
Два 2.5GbE RJ-45-порта с возможностью агрегации дают до 5 Гбит/с суммарной пропускной способности при подключении к совместимому оборудованию. Есть два USB 3.2 Gen2 Type-A и два HDMI 2.0 для внешних накопителей и вывода видео.
Важные нюансы перед покупкой
Два отсека ограничивают возможности RAID: для отказоустойчивости, как правило, используют RAID 1, жертвуя частью ёмкости. HS-264-8G оптимален как "медиакомбайн" и персональное хранилище; для тяжёлых корпоративных нагрузок и большого числа одновременных клиентов лучше выбирать более специализированные стоечные решения.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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QNAP HS-264-8G - "тихий" 2-отсековый мультимедийный NAS без вентиляторов с процессором Intel Celeron N5105 (4 ядра, до 2.9 ГГц) и 8 ГБ DDR4. Устройство спроектировано как центр домашнего мультимедиа и персонального облака с поддержкой 4K-воспроизведения.
Для кого и под какие задачи
HS-264-8G подойдёт для дома или небольшого офиса, где важны тишина, компактность и возможности медиасервера (фото, видео, музыка, стриминг на ТВ). Также это удобный вариант для локального бэкапа и личного/семейного облака с удалённым доступом.
Аппаратные возможности и мультимедиа
NAS поддерживает два 2.5?/3.5? SATA-диска с "горячей" заменой и до 2?4K-дисплеев через HDMI 2.0. Встроенная графика Intel UHD и аппаратная транскодировка H.264 позволяют комфортно выводить 4K-контент на телевизоры и мониторы.
Сети и интерфейсы
Два 2.5GbE RJ-45-порта с возможностью агрегации дают до 5 Гбит/с суммарной пропускной способности при подключении к совместимому оборудованию. Есть два USB 3.2 Gen2 Type-A и два HDMI 2.0 для внешних накопителей и вывода видео.
Важные нюансы перед покупкой
Два отсека ограничивают возможности RAID: для отказоустойчивости, как правило, используют RAID 1, жертвуя частью ёмкости. HS-264-8G оптимален как "медиакомбайн" и персональное хранилище; для тяжёлых корпоративных нагрузок и большого числа одновременных клиентов лучше выбирать более специализированные стоечные решения.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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