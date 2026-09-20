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Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0

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Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 - фото 1
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 - фото 2
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 - фото 3
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 - фото 4
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 - фото 5
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 - фото 6
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 - фото 7
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 - фото 8
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 - фото 9
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 - фото 1
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 - фото 2
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 - фото 3
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 - фото 4
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 - фото 5
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 - фото 6
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 - фото 7
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 - фото 8
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 - фото 9
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
16 200 руб.  23 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569500
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.49х0.28
Вес, кг.
23.5

Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0

Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 с корпусом плоской формы будет элегантно смотреться в любом интерьере. В нем установлен сухой трубчатый нагревательный элемент мощностью 2 кВт, который характеризуется высокой эффективностью нагрева и длительным сроком службы. Объем бака составляет 50 л. Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 поддерживает несколько режимов работы с разной мощностью нагрева. Электронная панель с LED-дисплеем обеспечивает удобство управления и визуальный контроль параметров. Внутреннее эмалированное покрытие и магниевый анод помогают предотвратить появление коррозии. Из других особенностей отмечаются режим антизамерзания, технология антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System, экономичный режим и предохранительный клапан.

Отзывы о товаре Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Описание
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 с корпусом плоской формы будет элегантно смотреться в любом интерьере. В нем установлен сухой трубчатый нагревательный элемент мощностью 2 кВт, который характеризуется высокой эффективностью нагрева и длительным сроком службы. Объем бака составляет 50 л. Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 поддерживает несколько режимов работы с разной мощностью нагрева. Электронная панель с LED-дисплеем обеспечивает удобство управления и визуальный контроль параметров. Внутреннее эмалированное покрытие и магниевый анод помогают предотвратить появление коррозии. Из других особенностей отмечаются режим антизамерзания, технология антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System, экономичный режим и предохранительный клапан.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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