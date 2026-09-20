Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 с корпусом плоской формы будет элегантно смотреться в любом интерьере. В нем установлен сухой трубчатый нагревательный элемент мощностью 2 кВт, который характеризуется высокой эффективностью нагрева и длительным сроком службы. Объем бака составляет 50 л. Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 поддерживает несколько режимов работы с разной мощностью нагрева. Электронная панель с LED-дисплеем обеспечивает удобство управления и визуальный контроль параметров. Внутреннее эмалированное покрытие и магниевый анод помогают предотвратить появление коррозии. Из других особенностей отмечаются режим антизамерзания, технология антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System, экономичный режим и предохранительный клапан.
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