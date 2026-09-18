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Водонагреватель Thermes Praktik 150 V купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Thermes Praktik 150 V

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Водонагреватель Thermes Praktik 150 V - фото 1
Водонагреватель Thermes Praktik 150 V - фото 2
Водонагреватель Thermes Praktik 150 V - фото 3
Водонагреватель Thermes Praktik 150 V - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
  • Водонагреватель Thermes Praktik 150 V - фото 1
  • Водонагреватель Thermes Praktik 150 V - фото 2
  • Водонагреватель Thermes Praktik 150 V - фото 3
  • Водонагреватель Thermes Praktik 150 V - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265064
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Характеристики

Бренд
THERMEX
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.34х0.47х0.47
Вес, кг.
24.6

Описание товара Водонагреватель Thermes Praktik 150 V

Thermex PRAKTIK 150 V корпус нагревателя изготовлен из прочного металла. Внутренний резервуар из нержавеющей стали оборудован мощными ТЭНами. Между резервуаром и корпусом пролегает слой теплоизоляции из пенополиуретана, что обеспечивает сохранение температуры нагрева, экономя при этом затраты на электроэнергию.

Отзывы о товаре Водонагреватель Thermes Praktik 150 V




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Характеристики
Бренд
THERMEX
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Thermex PRAKTIK 150 V корпус нагревателя изготовлен из прочного металла. Внутренний резервуар из нержавеющей стали оборудован мощными ТЭНами. Между резервуаром и корпусом пролегает слой теплоизоляции из пенополиуретана, что обеспечивает сохранение температуры нагрева, экономя при этом затраты на электроэнергию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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