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Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Interio купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Interio

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Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Interio - фото 1
Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Interio - фото 2
Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Interio - фото 3
Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Interio - фото 4
Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Interio - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
162
Установка
настенная
Форма бака
круглая
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Interio - фото 1
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Interio - фото 2
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Interio - фото 3
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Interio - фото 4
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Interio - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
15 010 руб.  23 520 руб. 
Начислим 241 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714310
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Interio
15 010 руб. -36%
23 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим, дисплей
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
162
Установка
настенная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
90x43x43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х48х48
Вес, кг.
18

Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Interio

Royal Thermo Interio - электрический накопительный водонагреватель в круглом дизайне, созданный с применением всех передовых технологий. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. При производстве внутреннего бака водонагревателя применяется лазерная сварка. Передовая технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки. Корпус прибора также выполнен из нержавеющей стали высокого качества. Для нагрева воды используются медные нагревательные элементы. В качестве дополнительной защиты нагревательного элемента в ряде моделей установлен магниевый анод для предотвращения оседания известковых отложений. Он удаляет минеральные вещества и соли, входящие в состав накипи. Водонагреватели серии универсальны при монтаже: их можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что открывает большие возможности для выбора подходящего места в помещении.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Interio




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим, дисплей
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
162
Развернуть
Установка
настенная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
90x43x43
Страна производитель
Китай
Описание
Royal Thermo Interio - электрический накопительный водонагреватель в круглом дизайне, созданный с применением всех передовых технологий. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. При производстве внутреннего бака водонагревателя применяется лазерная сварка. Передовая технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки. Корпус прибора также выполнен из нержавеющей стали высокого качества. Для нагрева воды используются медные нагревательные элементы. В качестве дополнительной защиты нагревательного элемента в ряде моделей установлен магниевый анод для предотвращения оседания известковых отложений. Он удаляет минеральные вещества и соли, входящие в состав накипи. Водонагреватели серии универсальны при монтаже: их можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что открывает большие возможности для выбора подходящего места в помещении.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Interio - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 15010 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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