Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Тип электропитания
от батарейки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%17 590 руб. 24 930 руб.
В наличии
Код товара: 679394
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
17 590 руб. -29%
24 930 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, монтажные элементы, инструкция, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от батарейки
Напряжение электропитания, В
3 В
Потребляемая мощность, кВт
24
Ширина, см
40
Высота, см
65
Глубина, см
19.6
Габариты (ВxШxГ), см
65x40x19.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х45х24
Вес, кг.
11.95
Описание товара Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame
Флагманская высокомощная модель (28 кВт) с максимальной производительностью 14 литров горячей воды в минуту, позволяющая комфортно обеспечивать несколько точек водоразбора. Обладает технологией теплообменника Reverse flow и автоматическим электронным розжигом. Оборудована ярким LED-дисплеем и надежными системами аварийного отключения при перегреве или отсутствии воды.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 665 руб. 19 650 руб.4417 руб. в СплитКолонка газовая Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0
-
В наличииЦена 18 670 руб. 29 330 руб.4668 руб. в СплитВодонагреватель Electrolux EWH 30 SmartInverter
-
В наличииЦена 18 872 руб. 21 200 руб.4718 руб. в СплитКолонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White
-
В наличииЦена 19 903 руб. 25 890 руб.4976 руб. в СплитВодонагреватель Ballu BWH/S 80 Azurro Inverter
-
В наличииЦена 21 024 руб. 24 580 руб.5256 руб. в СплитВодонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inox Inverter
-
В наличииЦена 21 670 руб. 33 840 руб.5418 руб. в СплитВодонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter
-
В наличииЦена 22 848 руб. 29 690 руб.5712 руб. в СплитВодонагреватель Ballu BWH/S 100 Azurro Inverter
-
В наличииЦена 24 482 руб. 28 620 руб.6121 руб. в СплитВодонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter
-
В наличииЦена 25 870 руб. 40 490 руб.6468 руб. в СплитВодонагреватель Electrolux EWH 80 SmartInverter
-
В наличииЦена 26 173 руб. 31 200 руб.6544 руб. в СплитКолонка газовая Electrolux GWH 11 ProInverter
-
В наличииЦена 29 260 руб. 34 200 руб.7315 руб. в СплитВодонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter
-
В наличииЦена 33 117 руб. 38 720 руб.8280 руб. в СплитВодонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, монтажные элементы, инструкция, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Развернуть
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от батарейки
Напряжение электропитания, В
3 В
Потребляемая мощность, кВт
24
Ширина, см
40
Высота, см
65
Глубина, см
19.6
Габариты (ВxШxГ), см
65x40x19.6
Страна производитель
Китай
Флагманская высокомощная модель (28 кВт) с максимальной производительностью 14 литров горячей воды в минуту, позволяющая комфортно обеспечивать несколько точек водоразбора. Обладает технологией теплообменника Reverse flow и автоматическим электронным розжигом. Оборудована ярким LED-дисплеем и надежными системами аварийного отключения при перегреве или отсутствии воды.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 17590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame