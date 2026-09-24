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Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame купить с доставкой в Москве
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Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame

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Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 2
Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 3
Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 4
Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 5
Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 6
Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 7
Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 8
Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Тип электропитания
от батарейки
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 1
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 2
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 3
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 4
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 5
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 6
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 7
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 8
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
17 590 руб.  24 930 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 679394
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame
17 590 руб. -29%
24 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, монтажные элементы, инструкция, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от батарейки
Напряжение электропитания, В
3 В
Потребляемая мощность, кВт
24
Ширина, см
40
Высота, см
65
Глубина, см
19.6
Габариты (ВxШxГ), см
65x40x19.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х45х24
Вес, кг.
11.95

Описание товара Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame

Флагманская высокомощная модель (28 кВт) с максимальной производительностью 14 литров горячей воды в минуту, позволяющая комфортно обеспечивать несколько точек водоразбора. Обладает технологией теплообменника Reverse flow и автоматическим электронным розжигом. Оборудована ярким LED-дисплеем и надежными системами аварийного отключения при перегреве или отсутствии воды.

Отзывы о товаре Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, монтажные элементы, инструкция, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Развернуть
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от батарейки
Напряжение электропитания, В
3 В
Потребляемая мощность, кВт
24
Ширина, см
40
Высота, см
65
Глубина, см
19.6
Габариты (ВxШxГ), см
65x40x19.6
Страна производитель
Китай
Описание
Флагманская высокомощная модель (28 кВт) с максимальной производительностью 14 литров горячей воды в минуту, позволяющая комфортно обеспечивать несколько точек водоразбора. Обладает технологией теплообменника Reverse flow и автоматическим электронным розжигом. Оборудована ярким LED-дисплеем и надежными системами аварийного отключения при перегреве или отсутствии воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 17590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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