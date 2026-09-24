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Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Тип ТЭНа
сухой
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
28 720 руб.
45 000
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714281
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водонагреватель со шнуром питания, предохранительный клапан, УЗО с инструкцией по использованию, крепежные анкеры для монтажа, инструкция пользователя, гарантийный талон, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Тип ТЭНа
сухой
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
верхняя
Управление
электронное
Наличие УЗО
да
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
55.5
Высота, см
107.5
Глубина, см
35
Габариты (ВxШxГ), см
107.5x55.5x35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.11х0.6х0.36
Вес, кг.
25.8
Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 100 SmartInverter
Водонагреватель электрический Electrolux EWH 100 SmartInverter оснащен 2 внутренними баками с общим объемом 100 л. Вы можете монтировать прибор на стену в любом положении с подводкой воды снизу или сбоку. Дисплей с сенсорными кнопками и электронным термостатом позволяет настраивать температуру с точностью до 1 °C. Модель дополнена Wi-Fi для управления через приложение Hommyn.
Electrolux EWH 100 SmartInverter дополнен режимами эко-, ускоренного нагрева, отложенного старта, санитарной обработки и антизамерзания. За безопасность отвечают системы ограничения нагрева и защитного отключения, блокировка включения без воды. Прибор оснащен «сухим» ТЭНом с медным нагревательным элементом, титановым анодом, защитой от накипи и толщиной теплоизоляции 35 мм.
водонагреватель со шнуром питания, предохранительный клапан, УЗО с инструкцией по использованию, крепежные анкеры для монтажа, инструкция пользователя, гарантийный талон, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Развернуть
Тип ТЭНа
сухой
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
верхняя
Управление
электронное
Наличие УЗО
да
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
55.5
Высота, см
107.5
Глубина, см
35
Габариты (ВxШxГ), см
107.5x55.5x35
Страна производитель
Китай
Описание
Водонагреватель электрический Electrolux EWH 100 SmartInverter оснащен 2 внутренними баками с общим объемом 100 л. Вы можете монтировать прибор на стену в любом положении с подводкой воды снизу или сбоку. Дисплей с сенсорными кнопками и электронным термостатом позволяет настраивать температуру с точностью до 1 °C. Модель дополнена Wi-Fi для управления через приложение Hommyn.
Electrolux EWH 100 SmartInverter дополнен режимами эко-, ускоренного нагрева, отложенного старта, санитарной обработки и антизамерзания. За безопасность отвечают системы ограничения нагрева и защитного отключения, блокировка включения без воды. Прибор оснащен «сухим» ТЭНом с медным нагревательным элементом, титановым анодом, защитой от накипи и толщиной теплоизоляции 35 мм.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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