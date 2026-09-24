Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter
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Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
0
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
101.7x43.5x26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%24 482 руб. 28 620 руб.
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В наличии
Код товара: 714267
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
24 482 руб. -14%
28 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
0
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Водонагреватель накопительный; инструкция; гарантийный талон
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Класс водостойкости
IPX4
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
43.5
Высота, см
101.7
Глубина, см
26
Габариты (ВxШxГ), см
101.7x43.5x26
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.07х0.51х0.29
Вес, кг.
17
Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter
Внутренний бак изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов, таких как хром и никель. Сталь с такими характеристиками более устойчива к коррозии и технологична при обработке, что обеспечивает долговечность и высокую надежность работы водонагревателей.
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Теги товара: накопительные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
0
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Водонагреватель накопительный; инструкция; гарантийный талон
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Развернуть
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Класс водостойкости
IPX4
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
43.5
Высота, см
101.7
Глубина, см
26
Габариты (ВxШxГ), см
101.7x43.5x26
Страна производитель
Россия
Внутренний бак изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов, таких как хром и никель. Сталь с такими характеристиками более устойчива к коррозии и технологична при обработке, что обеспечивает долговечность и высокую надежность работы водонагревателей.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inox Inverter - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 24482 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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