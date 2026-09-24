Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter
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Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Установка
вертикальная, горизонтальная
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
107.5x55.5x35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%33 117 руб. 38 720 руб.
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или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 714256
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
33 117 руб. -14%
38 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Установка
вертикальная, горизонтальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
55.5
Высота, см
107.5
Глубина, см
35
Габариты (ВxШxГ), см
107.5x55.5x35
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.14х0.63х0.37
Вес, кг.
25.4
Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter
Внутренний бак изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов, таких как хром и никель. Сталь с такими характеристиками более устойчива к коррозии и технологична при обработке, что обеспечивает долговечность и высокую надежность работы водонагревателей.
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Теги товара: накопительные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Установка
вертикальная, горизонтальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Развернуть
Подводка
нижняя
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
55.5
Высота, см
107.5
Глубина, см
35
Габариты (ВxШxГ), см
107.5x55.5x35
Страна производитель
Россия
Внутренний бак изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов, таких как хром и никель. Сталь с такими характеристиками более устойчива к коррозии и технологична при обработке, что обеспечивает долговечность и высокую надежность работы водонагревателей.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter - стоимость товара 33117 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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