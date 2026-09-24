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Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter

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Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter - фото 6
Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter - фото 7
Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter - фото 8
Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter - фото 9
Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter - фото 10
Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Установка
вертикальная, горизонтальная
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
107.5x55.5x35
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter - фото 1
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter - фото 2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter - фото 3
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter - фото 4
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter - фото 5
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter - фото 6
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter - фото 7
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter - фото 8
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter - фото 9
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter - фото 10
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
33 117 руб.  38 720 руб. 

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31 461 руб. 

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В наличии
Код товара: 714256
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter
33 117 руб. -14%
38 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Установка
вертикальная, горизонтальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
55.5
Высота, см
107.5
Глубина, см
35
Габариты (ВxШxГ), см
107.5x55.5x35
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.14х0.63х0.37
Вес, кг.
25.4

Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter

Внутренний бак изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов, таких как хром и никель. Сталь с такими характеристиками более устойчива к коррозии и технологична при обработке, что обеспечивает долговечность и высокую надежность работы водонагревателей.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Установка
вертикальная, горизонтальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Развернуть
Подводка
нижняя
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
55.5
Высота, см
107.5
Глубина, см
35
Габариты (ВxШxГ), см
107.5x55.5x35
Страна производитель
Россия
Описание
Внутренний бак изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов, таких как хром и никель. Сталь с такими характеристиками более устойчива к коррозии и технологична при обработке, что обеспечивает долговечность и высокую надежность работы водонагревателей.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Cetrion Inox Inverter - стоимость товара 33117 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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