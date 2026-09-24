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Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter

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Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 1
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 2
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 3
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 4
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 5
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 6
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 7
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 8
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 9
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 10
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
0
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Тип электропитания
от сети
Потребляемая мощность, кВт
2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 1
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 3
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 4
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 5
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 6
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 7
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 8
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 9
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 10
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
29 260 руб.  34 200 руб. 

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27 797 руб. 

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В наличии
Код товара: 714272
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter
29 260 руб. -14%
34 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
0
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
электронное
Класс водостойкости
IPX4
Наличие УЗО
да
Тип электропитания
от сети
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
55.5
Высота, см
92
Глубина, см
35
Габариты (ВxШxГ), см
89x55.5x35
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
94х60х37
Вес, кг.
20.7

Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter

Внутренний бак изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов, таких как хром и никель. Сталь с такими характеристиками более устойчива к коррозии и технологична при обработке, что обеспечивает долговечность и высокую надежность работы водонагревателей.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
0
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Развернуть
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
электронное
Класс водостойкости
IPX4
Наличие УЗО
да
Тип электропитания
от сети
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
55.5
Высота, см
92
Глубина, см
35
Габариты (ВxШxГ), см
89x55.5x35
Страна производитель
Россия
Описание
Внутренний бак изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов, таких как хром и никель. Сталь с такими характеристиками более устойчива к коррозии и технологична при обработке, что обеспечивает долговечность и высокую надежность работы водонагревателей.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Cetrion Inox Inverter - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 29260 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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