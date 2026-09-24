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Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Azurro Inverter купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Azurro Inverter

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Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Azurro Inverter - фото 1
Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Azurro Inverter - фото 2
Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Azurro Inverter - фото 3
Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Azurro Inverter - фото 4
Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Azurro Inverter - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
122
Цвет
белый
Форма бака
овальная
Резьба для подключения воды
1/2
Тип ТЭНа
мокрый
Внутреннее покрытие бака
эмаль
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Azurro Inverter - фото 1
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Azurro Inverter - фото 2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Azurro Inverter - фото 3
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Azurro Inverter - фото 4
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Azurro Inverter - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
22 848 руб.  29 690 руб. 

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В наличии
Код товара: 714255
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Azurro Inverter
22 848 руб. -23%
29 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
122
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
овальная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Наличие УЗО
да
Тип электропитания
от сети
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
55.5
Высота, см
114
Глубина, см
35.5
Габариты (ВxШxГ), см
55.5x114x35.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.19х0.61х0.37
Вес, кг.
37

Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Azurro Inverter

Накопительный водонагреватель с эмалированным покрытием внутреннего бака и с инверторным управлением. Технология "Digital Inverter". Уникальная технология, реализованная в водонагревателях, направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы, благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами нагревательные элементы подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени необходима. Благодаря этой технологии экономится электроэнергия и ресурс работы самих ТЭНов. Санитарная антибактериальная обработка воды "Bacteria Stop System". Система профессиональной антибактериальной обработки воды "Bacteria Stop System" - это цикл термических обработок (нагрев до 70С) воды внутри водонагревателя, при которых погибают вегетативные формы микроорганизмов, находящиеся в воде и активно размножающиеся при долгом неиспользовании прибора. Режим "Антизамерзание". Автоматическое поддержание температуры в баке не ниже +4С.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Azurro Inverter




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
122
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
овальная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Развернуть
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Наличие УЗО
да
Тип электропитания
от сети
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
55.5
Высота, см
114
Глубина, см
35.5
Габариты (ВxШxГ), см
55.5x114x35.5
Страна производитель
Китай
Описание
Накопительный водонагреватель с эмалированным покрытием внутреннего бака и с инверторным управлением. Технология "Digital Inverter". Уникальная технология, реализованная в водонагревателях, направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы, благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами нагревательные элементы подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени необходима. Благодаря этой технологии экономится электроэнергия и ресурс работы самих ТЭНов. Санитарная антибактериальная обработка воды "Bacteria Stop System". Система профессиональной антибактериальной обработки воды "Bacteria Stop System" - это цикл термических обработок (нагрев до 70С) воды внутри водонагревателя, при которых погибают вегетативные формы микроорганизмов, находящиеся в воде и активно размножающиеся при долгом неиспользовании прибора. Режим "Антизамерзание". Автоматическое поддержание температуры в баке не ниже +4С.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Azurro Inverter - купить по цене 22848 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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