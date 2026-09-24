Гарантия качества
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Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
80
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
150
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
дисплей, инверторная технология, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, таймер, управление со смартфона
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
80
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
150
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
35x55.5x89
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х60х36
Вес, кг.
23.1
Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 80 SmartInverter
Electrolux серии EWH SmartInverter электрический накопительный водонагреватель с внутренним баком из нержавеющей стали, инверторным управлением и максимальным классом энергоэффективности - A. Все приборы серии сделаны в России с применением самых передовых технологий на современном оборудовании и имеют премиальную гарантию на внутренние баки – 8 лет.
Технология digital INVERTER Уникальная технология впервые реализованная в водонагревателях, направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами ТЭНы сами подстраиваются и подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени объективно необходима. Благодаря этой технологии экономится и электроэнергия и ресурс работы нагревательных элементов, так как ТЭНы больше не работают на полную, когда это не нужно!
дисплей, инверторная технология, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, таймер, управление со смартфона
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
80
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
150
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Установка
настенная
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
35x55.5x89
Страна производитель
Китай
Описание
Electrolux серии EWH SmartInverter электрический накопительный водонагреватель с внутренним баком из нержавеющей стали, инверторным управлением и максимальным классом энергоэффективности - A. Все приборы серии сделаны в России с применением самых передовых технологий на современном оборудовании и имеют премиальную гарантию на внутренние баки – 8 лет.
Технология digital INVERTER Уникальная технология впервые реализованная в водонагревателях, направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами ТЭНы сами подстраиваются и подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени объективно необходима. Благодаря этой технологии экономится и электроэнергия и ресурс работы нагревательных элементов, так как ТЭНы больше не работают на полную, когда это не нужно!
Водонагреватель Electrolux EWH 80 SmartInverter - по цене 25870 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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