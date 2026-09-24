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Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro купить с доставкой в Москве
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Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro

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Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - фото 1
Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - фото 2
Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - фото 3
Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - фото 4
Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - фото 5
Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - фото 6
Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - фото 7
Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - фото 8
Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - фото 9
Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
плоская
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Габариты (ВxШxГ), см
36,3х20,9х60,5 см
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - фото 1
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - фото 2
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - фото 3
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - фото 4
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - фото 5
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - фото 6
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - фото 7
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - фото 8
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - фото 9
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
14 710 руб.  20 790 руб. 
Начислим 236 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721078
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro
14 710 руб. -29%
20 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Газовый водонагреватель, набор крепежных элементов для монтажа, документация
Форма бака
плоская
Дисплей
нет
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
36,3х20,9х60,5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х39х25
Вес, кг.
9.7

Описание товара Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro

Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro

Отзывы о товаре Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Газовый водонагреватель, набор крепежных элементов для монтажа, документация
Форма бака
плоская
Дисплей
нет
Защита от перегрева
да
Развернуть
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
36,3х20,9х60,5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - этот товар вы можете купить по цене 14710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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