Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro
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Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
плоская
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Габариты (ВxШxГ), см
36,3х20,9х60,5 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%14 710 руб. 20 790 руб.
В наличии
Код товара: 721078
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Загружаем...
14 710 руб. -29%
20 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Газовый водонагреватель, набор крепежных элементов для монтажа, документация
Форма бака
плоская
Дисплей
нет
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
36,3х20,9х60,5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х39х25
Вес, кг.
9.7
Описание товара Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro
Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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Бренд
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
70
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
Газовый водонагреватель, набор крепежных элементов для монтажа, документация
Форма бака
плоская
Дисплей
нет
Защита от перегрева
да
Развернуть
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
36,3х20,9х60,5 см
Страна производитель
Китай
Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Piezo Pro - этот товар вы можете купить по цене 14710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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