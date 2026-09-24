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Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit купить с доставкой в Москве
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Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit

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Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - фото 1
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - фото 2
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - фото 3
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - фото 4
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - фото 5
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - фото 6
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - фото 7
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - фото 8
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - фото 9
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Цвет
серый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Тип электропитания
от батарейки
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - фото 1
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - фото 2
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - фото 3
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - фото 4
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - фото 5
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - фото 6
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - фото 7
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - фото 8
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - фото 9
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
15 960 руб.  17 940 руб. 

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В наличии
Код товара: 679391
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit
15 960 руб. -11%
17 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Комплектация
водонагреватель, монтажные элементы, инструкция, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от батарейки
Напряжение электропитания, В
3 В
Потребляемая мощность, кВт
24
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х39х24
Вес, кг.
8.35

Описание товара Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit

Стильная газовая колонка в матовом темно-сером цвете (графит), обеспечивающая подачу горячей воды со скоростью 10 л/мин. Применяется фирменная технология Reverse Flow с обратным потоком воды, которая снижает температурные нагрузки на медный теплообменник и продлевает срок его службы до 30%. Присутствует электронный автоподжиг, датчик ионизации и защита от включения без воды.

Отзывы о товаре Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Комплектация
водонагреватель, монтажные элементы, инструкция, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Развернуть
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от батарейки
Напряжение электропитания, В
3 В
Потребляемая мощность, кВт
24
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19
Страна производитель
Китай
Описание
Стильная газовая колонка в матовом темно-сером цвете (графит), обеспечивающая подачу горячей воды со скоростью 10 л/мин. Применяется фирменная технология Reverse Flow с обратным потоком воды, которая снижает температурные нагрузки на медный теплообменник и продлевает срок его службы до 30%. Присутствует электронный автоподжиг, датчик ионизации и защита от включения без воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame Grafit - этот товар вы можете купить по цене 15960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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