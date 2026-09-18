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Водонагреватель Thermes Praktik 100 V купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Thermes Praktik 100 V

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Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото 1
Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото 2
Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото 3
Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото 4
Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото 5
Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото 6
Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото 7
Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото 8
Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото 9
Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
120
Установка
вертикальная
Форма бака
круглая
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2.5
  • Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото 1
  • Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото 2
  • Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото 3
  • Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото 4
  • Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото 5
  • Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото 6
  • Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото 7
  • Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото 8
  • Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото 9
  • Водонагреватель Thermes Praktik 100 V - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265063
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Характеристики

Бренд
THERMEX
Тип товара
Водонагреватель
Особенности
нижняя подводка
Производительность, л/мин
0.8
Страна бренда
Россия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
120
Установка
вертикальная
Форма бака
круглая
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Защита от включения без воды
нет
Потребляемая мощность, кВт
2.5
Габариты (ВxШxГ), см
44.5x90.3x45.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х49х47
Вес, кг.
19.8

Описание товара Водонагреватель Thermes Praktik 100 V

Thermex PRAKTIK 100 V корпус нагревателя изготовлен из прочного металла. Внутренний резервуар из нержавеющей стали оборудован мощными ТЭНами. Между резервуаром и корпусом пролегает слой теплоизоляции из пенополиуретана, что обеспечивает сохранение температуры нагрева, экономя при этом затраты на электроэнергию.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Thermes Praktik 100 V




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Характеристики
Бренд
THERMEX
Тип товара
Водонагреватель
Особенности
нижняя подводка
Производительность, л/мин
0.8
Страна бренда
Россия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
100
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
120
Установка
вертикальная
Развернуть
Форма бака
круглая
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Защита от включения без воды
нет
Потребляемая мощность, кВт
2.5
Габариты (ВxШxГ), см
44.5x90.3x45.9
Страна производитель
Китай
Описание
Thermex PRAKTIK 100 V корпус нагревателя изготовлен из прочного металла. Внутренний резервуар из нержавеющей стали оборудован мощными ТЭНами. Между резервуаром и корпусом пролегает слой теплоизоляции из пенополиуретана, что обеспечивает сохранение температуры нагрева, экономя при этом затраты на электроэнергию.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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