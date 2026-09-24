Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inox Inverter
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Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
0
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
68.7x43.5x26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%21 024 руб. 24 580 руб.
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В наличии
Код товара: 714262
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
21 024 руб. -14%
24 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
0
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
43.5
Высота, см
68.7
Глубина, см
26
Габариты (ВxШxГ), см
68.7x43.5x26
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
74х51х29
Вес, кг.
12.8
Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inox Inverter
Внутренний бак изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов, таких как хром и никель. Сталь с такими характеристиками более устойчива к коррозии и технологична при обработке, что обеспечивает долговечность и высокую надежность работы водонагревателей.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
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Бренд
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
0
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Развернуть
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
43.5
Высота, см
68.7
Глубина, см
26
Габариты (ВxШxГ), см
68.7x43.5x26
Страна производитель
Россия
Внутренний бак изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов, таких как хром и никель. Сталь с такими характеристиками более устойчива к коррозии и технологична при обработке, что обеспечивает долговечность и высокую надежность работы водонагревателей.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Cetrion Inox Inverter - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 21024 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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