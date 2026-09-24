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Колонка газовая Electrolux GWH 10 High Performance Eco купить с доставкой в Москве
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Колонка газовая Electrolux GWH 10 High Performance Eco

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Колонка газовая Electrolux GWH 10 High Performance Eco - фото 2
Колонка газовая Electrolux GWH 10 High Performance Eco - фото 3
Колонка газовая Electrolux GWH 10 High Performance Eco - фото 4
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Тип электропитания
от сети
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19 см
  • Колонка газовая Electrolux GWH 10 High Performance Eco - фото 1
  • Колонка газовая Electrolux GWH 10 High Performance Eco - фото 2
  • Колонка газовая Electrolux GWH 10 High Performance Eco - фото 3
  • Колонка газовая Electrolux GWH 10 High Performance Eco - фото 4
  • Колонка газовая Electrolux GWH 10 High Performance Eco - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
14 400 руб.  19 650 руб. 
Начислим 231 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721077
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Electrolux GWH 10 High Performance Eco
14 400 руб. -27%
19 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от сети
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х39х25
Вес, кг.
8.3

Описание товара Колонка газовая Electrolux GWH 10 High Performance Eco

Водонагреватель Electrolux GWH 10 представляет собой газовую колонку. Модель выполнена в белом цвете, относится к серии High Performance Eco. Мощность работы составляет 10 литров в минуту. Крепится прибор внутри помещения вертикально на стену. Благодаря небольшим размерам отлично впишется в стандартную ванную комнату. Механическое управление простое и надежное, осуществляется по средствам переключателей. Вся необходимая информация отображается на цифровом дисплее с подсветкой для комфортной эксплуатации. В стандартной комплектации имеется крепежный набор, датчик тяги дымохода, горелка из нержавеющей стали. Теплообменник выполнен из бескислородной меди, которая устойчива к окислению и воздействию высоких температур в процессе использования. Гарантия от производителя составляет 24 месяца. Прибор имеет возможность регулировки температуры с точностью до одного градуса. За безопасное использование отвечает защита от перегрева и сухого нагрева. Первая автоматически отключит устройства при превышении максимально допустимой температуры. Вторая не допустит запуска в случае отсутствия воды в трубах. Благодаря опции электронный розжиг вам не потребуются спички, для того чтобы разжечь огонь. Это очень удобно, если в доме имеются дети. Индикаторы включения, температуры нагрева, уровня заряда батареи своевременно оповестят о предстоящем действии и отобразят информацию на дисплее колонки. Контроль наличия пламени прекратит подачу газа, в случае отсутствия огня. Тем самым не допустит утечки горючего и создания аварийной ситуации опасной для жизни.

Отзывы о товаре Колонка газовая Electrolux GWH 10 High Performance Eco




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Развернуть
Подводка
нижняя
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от сети
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19 см
Страна производитель
Китай
Описание
Водонагреватель Electrolux GWH 10 представляет собой газовую колонку. Модель выполнена в белом цвете, относится к серии High Performance Eco. Мощность работы составляет 10 литров в минуту. Крепится прибор внутри помещения вертикально на стену. Благодаря небольшим размерам отлично впишется в стандартную ванную комнату. Механическое управление простое и надежное, осуществляется по средствам переключателей. Вся необходимая информация отображается на цифровом дисплее с подсветкой для комфортной эксплуатации. В стандартной комплектации имеется крепежный набор, датчик тяги дымохода, горелка из нержавеющей стали. Теплообменник выполнен из бескислородной меди, которая устойчива к окислению и воздействию высоких температур в процессе использования. Гарантия от производителя составляет 24 месяца. Прибор имеет возможность регулировки температуры с точностью до одного градуса. За безопасное использование отвечает защита от перегрева и сухого нагрева. Первая автоматически отключит устройства при превышении максимально допустимой температуры. Вторая не допустит запуска в случае отсутствия воды в трубах. Благодаря опции электронный розжиг вам не потребуются спички, для того чтобы разжечь огонь. Это очень удобно, если в доме имеются дети. Индикаторы включения, температуры нагрева, уровня заряда батареи своевременно оповестят о предстоящем действии и отобразят информацию на дисплее колонки. Контроль наличия пламени прекратит подачу газа, в случае отсутствия огня. Тем самым не допустит утечки горючего и создания аварийной ситуации опасной для жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Electrolux GWH 10 High Performance Eco - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 14400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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