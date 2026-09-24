Колонка газовая Electrolux GWH 10 High Performance Eco
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Характеристики
Описание товара Колонка газовая Electrolux GWH 10 High Performance Eco
Водонагреватель Electrolux GWH 10 представляет собой газовую колонку. Модель выполнена в белом цвете, относится к серии High Performance Eco. Мощность работы составляет 10 литров в минуту. Крепится прибор внутри помещения вертикально на стену. Благодаря небольшим размерам отлично впишется в стандартную ванную комнату. Механическое управление простое и надежное, осуществляется по средствам переключателей. Вся необходимая информация отображается на цифровом дисплее с подсветкой для комфортной эксплуатации. В стандартной комплектации имеется крепежный набор, датчик тяги дымохода, горелка из нержавеющей стали. Теплообменник выполнен из бескислородной меди, которая устойчива к окислению и воздействию высоких температур в процессе использования. Гарантия от производителя составляет 24 месяца. Прибор имеет возможность регулировки температуры с точностью до одного градуса. За безопасное использование отвечает защита от перегрева и сухого нагрева. Первая автоматически отключит устройства при превышении максимально допустимой температуры. Вторая не допустит запуска в случае отсутствия воды в трубах. Благодаря опции электронный розжиг вам не потребуются спички, для того чтобы разжечь огонь. Это очень удобно, если в доме имеются дети. Индикаторы включения, температуры нагрева, уровня заряда батареи своевременно оповестят о предстоящем действии и отобразят информацию на дисплее колонки. Контроль наличия пламени прекратит подачу газа, в случае отсутствия огня. Тем самым не допустит утечки горючего и создания аварийной ситуации опасной для жизни.
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Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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