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Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White купить с доставкой в Москве
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Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White

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Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - фото 3
Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - фото 4
Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - фото 5
Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Тип электропитания
от батарейки
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - фото 1
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - фото 2
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - фото 3
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - фото 4
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - фото 5
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
18 872 руб.  21 200 руб. 

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17 928 руб. 

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В наличии
Код товара: 679393
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Загружаем...
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Загружаем...
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Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White
18 872 руб. -11%
21 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, монтажные элементы, инструкция, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от батарейки
Напряжение электропитания, В
3 В
Потребляемая мощность, кВт
24
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х39х24
Вес, кг.
9.64

Описание товара Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White

Производительный водонагреватель (11 л/мин) серии Royce, оснащенный усиленным медным теплообменником Burnout Protection и европейской горелкой для равномерного распределения пламени. Увеличенный газоводяной узел гарантирует стабильную работу. Прибор функционирует полностью в автоматическом режиме (розжиг от батареек) и снабжен комплексной 4-уровневой системой контроля.

Отзывы о товаре Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, монтажные элементы, инструкция, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Развернуть
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от батарейки
Напряжение электропитания, В
3 В
Потребляемая мощность, кВт
24
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19
Страна производитель
Китай
Описание
Производительный водонагреватель (11 л/мин) серии Royce, оснащенный усиленным медным теплообменником Burnout Protection и европейской горелкой для равномерного распределения пламени. Увеличенный газоводяной узел гарантирует стабильную работу. Прибор функционирует полностью в автоматическом режиме (розжиг от батареек) и снабжен комплексной 4-уровневой системой контроля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - данный товар вы можете купить по цене 18872 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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