Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White
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Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Тип электропитания
от батарейки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%18 872 руб. 21 200 руб.
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В наличии
Код товара: 679393
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18 872 руб. -11%
21 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, монтажные элементы, инструкция, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от батарейки
Напряжение электропитания, В
3 В
Потребляемая мощность, кВт
24
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х39х24
Вес, кг.
9.64
Описание товара Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White
Производительный водонагреватель (11 л/мин) серии Royce, оснащенный усиленным медным теплообменником Burnout Protection и европейской горелкой для равномерного распределения пламени. Увеличенный газоводяной узел гарантирует стабильную работу. Прибор функционирует полностью в автоматическом режиме (розжиг от батареек) и снабжен комплексной 4-уровневой системой контроля.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, монтажные элементы, инструкция, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Развернуть
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от батарейки
Напряжение электропитания, В
3 В
Потребляемая мощность, кВт
24
Ширина, см
33
Высота, см
55
Глубина, см
19
Габариты (ВxШxГ), см
55x33x19
Страна производитель
Китай
Производительный водонагреватель (11 л/мин) серии Royce, оснащенный усиленным медным теплообменником Burnout Protection и европейской горелкой для равномерного распределения пламени. Увеличенный газоводяной узел гарантирует стабильную работу. Прибор функционирует полностью в автоматическом режиме (розжиг от батареек) и снабжен комплексной 4-уровневой системой контроля.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Колонка газовая Royal Thermo GWH 11 Royce White - данный товар вы можете купить по цене 18872 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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