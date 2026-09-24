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Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White купить с доставкой в Москве
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Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White

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Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White - фото 1
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White - фото 2
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White - фото 3
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Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White - фото 5
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White - фото 6
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White - фото 7
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White - фото 8
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White - фото 9
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White - фото 1
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White - фото 2
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White - фото 3
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White - фото 4
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White - фото 5
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White - фото 6
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White - фото 7
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White - фото 8
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White - фото 9
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
14 777 руб.  16 600 руб. 

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В наличии
Код товара: 679392
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White
14 777 руб. -11%
16 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватели
Размеры в упаковке, см
64х39х25
Вес, кг.
8.5

Описание товара Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White

Серия газовых водонагревателей Inflame разработана на основе самых современных технологий. Приборы обеспечивают бесперебойную подачу горячей воды в течение всего срока службы и обладают всеми необходимыми характеристиками, которые делают эксплуатацию простой, удобной и безопасной. Автоматический розжиг обеспечивает бесшумное включение прибора. Встроенная электроника осуществляет контроль за работой водонагревателя, что повышает удобство и безопасность эксплуатации.

Отзывы о товаре Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватели
Описание
Серия газовых водонагревателей Inflame разработана на основе самых современных технологий. Приборы обеспечивают бесперебойную подачу горячей воды в течение всего срока службы и обладают всеми необходимыми характеристиками, которые делают эксплуатацию простой, удобной и безопасной. Автоматический розжиг обеспечивает бесшумное включение прибора. Встроенная электроника осуществляет контроль за работой водонагревателя, что повышает удобство и безопасность эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Royal Thermo GWH 10 Inflame White - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14777 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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