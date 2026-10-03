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Колонка газовая Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0 купить с доставкой в Москве
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Колонка газовая Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
  • Колонка газовая Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0 - фото 1
  • Колонка газовая Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0 - фото 2
  • Колонка газовая Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
17 665 руб.  19 650 руб. 

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В наличии
Код товара: 324041
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0
17 665 руб. -10%
19 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х39х26
Вес, кг.
8.08

Описание товара Колонка газовая Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0

В газовых колонках серии NanoPlus применены самые передовые технологии, которые обеспечивают комфортное, безопасное и бесперебойное использование водонагревателя в течение всего срока службы. Отвечая самым современным требованиям, газовые колонки Electrolux оснащены электронным розжигом, интеллектуальной системой управления, многоуровневой системой контроля безопасности и современным LCD-дисплеем. Газовая колонка Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0 оснащена теплообменником из бескислородной меди, созданной по технологии OxygenFree. Благодаря этой технологии теплообменник не содержит вредных для здоровья металлов, таких как свинец, что делает прибор безопасным для человека и окружающей среды. Четыре уровня контроля безопасности: датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени обеспечивают надежную работу газовой колонки. При выявлении неисправностей в работе прибор автоматически отключается. Применение технологии SilentFlow и специально разработанная конструкция гидравлического узла устраняют возникающие в водопроводе завихрения, обеспечивают бесшумную работу прибора. Газовые колонки Electrolux сконструированы с учетом особенностей работы в России, Украине, Казахстане, Белоруссии и других странах СНГ, где давление газа и воды в магистралях иногда бывает достаточно низким. Минимальное давление воды на включение 0,15 бар, газа – 6,8 мбар.

Отзывы о товаре Колонка газовая Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Описание
В газовых колонках серии NanoPlus применены самые передовые технологии, которые обеспечивают комфортное, безопасное и бесперебойное использование водонагревателя в течение всего срока службы. Отвечая самым современным требованиям, газовые колонки Electrolux оснащены электронным розжигом, интеллектуальной системой управления, многоуровневой системой контроля безопасности и современным LCD-дисплеем. Газовая колонка Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0 оснащена теплообменником из бескислородной меди, созданной по технологии OxygenFree. Благодаря этой технологии теплообменник не содержит вредных для здоровья металлов, таких как свинец, что делает прибор безопасным для человека и окружающей среды. Четыре уровня контроля безопасности: датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени обеспечивают надежную работу газовой колонки. При выявлении неисправностей в работе прибор автоматически отключается. Применение технологии SilentFlow и специально разработанная конструкция гидравлического узла устраняют возникающие в водопроводе завихрения, обеспечивают бесшумную работу прибора. Газовые колонки Electrolux сконструированы с учетом особенностей работы в России, Украине, Казахстане, Белоруссии и других странах СНГ, где давление газа и воды в магистралях иногда бывает достаточно низким. Минимальное давление воды на включение 0,15 бар, газа – 6,8 мбар.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 17665 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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