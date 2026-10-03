Колонка газовая Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0
16 782 руб.
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Характеристики
Описание товара Колонка газовая Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0
В газовых колонках серии NanoPlus применены самые передовые технологии, которые обеспечивают комфортное, безопасное и бесперебойное использование водонагревателя в течение всего срока службы. Отвечая самым современным требованиям, газовые колонки Electrolux оснащены электронным розжигом, интеллектуальной системой управления, многоуровневой системой контроля безопасности и современным LCD-дисплеем. Газовая колонка Electrolux GWH 10 NanoPlus 2.0 оснащена теплообменником из бескислородной меди, созданной по технологии OxygenFree. Благодаря этой технологии теплообменник не содержит вредных для здоровья металлов, таких как свинец, что делает прибор безопасным для человека и окружающей среды. Четыре уровня контроля безопасности: датчик тяги, защитный термостат, гидравлический предохранительный клапан и контроль ионизации пламени обеспечивают надежную работу газовой колонки. При выявлении неисправностей в работе прибор автоматически отключается. Применение технологии SilentFlow и специально разработанная конструкция гидравлического узла устраняют возникающие в водопроводе завихрения, обеспечивают бесшумную работу прибора. Газовые колонки Electrolux сконструированы с учетом особенностей работы в России, Украине, Казахстане, Белоруссии и других странах СНГ, где давление газа и воды в магистралях иногда бывает достаточно низким. Минимальное давление воды на включение 0,15 бар, газа – 6,8 мбар.
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