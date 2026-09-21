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Водонагреватель проточный Royal Thermo NPX 8 Multiflow купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель проточный Royal Thermo NPX 8 Multiflow

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Водонагреватель проточный Royal Thermo NPX 8 Multiflow - фото 6
Водонагреватель проточный Royal Thermo NPX 8 Multiflow - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Потребляемая мощность, кВт
8.8
Габариты (ВxШxГ), см
38.4x23x9
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo NPX 8 Multiflow - фото 1
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo NPX 8 Multiflow - фото 2
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo NPX 8 Multiflow - фото 3
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo NPX 8 Multiflow - фото 4
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo NPX 8 Multiflow - фото 5
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo NPX 8 Multiflow - фото 6
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo NPX 8 Multiflow - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
17 370 руб.  22 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714253
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Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Подводка
нижняя
Управление
электронное
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Напряжение электропитания, В
220 - 240 В
Потребляемая мощность, кВт
8.8
Ширина, см
23
Высота, см
38.4
Глубина, см
9
Габариты (ВxШxГ), см
38.4x23x9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х11
Вес, кг.
3

Описание товара Водонагреватель проточный Royal Thermo NPX 8 Multiflow

Проточный водонагреватель оснащён LCD-дисплеем с индикацией температуры воды и сенсорным управлением — это абсолютно новый уровень комфорта и безопасности, ведь теперь вы можете программировать индивидуальную температуру нагрева с точностью до 1°С, а благодаря режиму регулировки протока, когда вода достигает заданного пользователем значения, подача воды автоматически отключается. Технология Multi Memory сохранит в памяти прибора индивидуальную температуру нагрева, чтобы вам не приходилось настраивать её несколько раз. Более того, водонагреватель обладает мощным спиральным нагревательным элементом из нержавеющей стали, что предотвращает образование накипи и продлевает срок службы прибора. Multiflow - современный водонагреватель с интеллектуальным управлением и полезными функциями для вашего комфорта и безопасности.

Отзывы о товаре Водонагреватель проточный Royal Thermo NPX 8 Multiflow




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Подводка
нижняя
Управление
электронное
Развернуть
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Напряжение электропитания, В
220 - 240 В
Потребляемая мощность, кВт
8.8
Ширина, см
23
Высота, см
38.4
Глубина, см
9
Габариты (ВxШxГ), см
38.4x23x9
Страна производитель
Китай
Описание
Проточный водонагреватель оснащён LCD-дисплеем с индикацией температуры воды и сенсорным управлением — это абсолютно новый уровень комфорта и безопасности, ведь теперь вы можете программировать индивидуальную температуру нагрева с точностью до 1°С, а благодаря режиму регулировки протока, когда вода достигает заданного пользователем значения, подача воды автоматически отключается. Технология Multi Memory сохранит в памяти прибора индивидуальную температуру нагрева, чтобы вам не приходилось настраивать её несколько раз. Более того, водонагреватель обладает мощным спиральным нагревательным элементом из нержавеющей стали, что предотвращает образование накипи и продлевает срок службы прибора. Multiflow - современный водонагреватель с интеллектуальным управлением и полезными функциями для вашего комфорта и безопасности.
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