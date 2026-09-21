Водонагреватель проточный Royal Thermo NPX 8 Multiflow
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель проточный Royal Thermo NPX 8 Multiflow
Проточный водонагреватель оснащён LCD-дисплеем с индикацией температуры воды и сенсорным управлением — это абсолютно новый уровень комфорта и безопасности, ведь теперь вы можете программировать индивидуальную температуру нагрева с точностью до 1°С, а благодаря режиму регулировки протока, когда вода достигает заданного пользователем значения, подача воды автоматически отключается. Технология Multi Memory сохранит в памяти прибора индивидуальную температуру нагрева, чтобы вам не приходилось настраивать её несколько раз. Более того, водонагреватель обладает мощным спиральным нагревательным элементом из нержавеющей стали, что предотвращает образование накипи и продлевает срок службы прибора. Multiflow - современный водонагреватель с интеллектуальным управлением и полезными функциями для вашего комфорта и безопасности.
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Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
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