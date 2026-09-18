Водонагреватель Thermex ER 200 V
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
200
Максимальная температура нагрева воды
70
Время нагрева воды
115
Установка
вертикальная
Форма бака
круглая
Внутреннее покрытие бака
стеклокерамика
Потребляемая мощность, кВт
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 265053
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Защитный анод
Да
Особенности
напольный, нижняя подводка
Производительность, л/мин
1.7
Страна бренда
Россия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
200
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
70
Время нагрева воды
115
Установка
вертикальная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
стеклокерамика
Наличие УЗО
нет
Потребляемая мощность, кВт
6
Габариты (ВxШxГ), см
56x121.6x67.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.34х0.67х0.67
Вес, кг.
62
Описание товара Водонагреватель Thermex ER 200 V
Напольные водонагреватели большого объема оптимально подходят там, где горячая вода нужна постоянно и в больших количествах. Идеальное решение для установки в частных коттеджах, загородных домах и предприятиях.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Защитный анод
Да
Особенности
напольный, нижняя подводка
Производительность, л/мин
1.7
Страна бренда
Россия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
200
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
70
Время нагрева воды
115
Развернуть
Установка
вертикальная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
стеклокерамика
Наличие УЗО
нет
Потребляемая мощность, кВт
6
Габариты (ВxШxГ), см
56x121.6x67.2
Страна производитель
Китай
Напольные водонагреватели большого объема оптимально подходят там, где горячая вода нужна постоянно и в больших количествах. Идеальное решение для установки в частных коттеджах, загородных домах и предприятиях.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Прочая техника для дома, Техника для уборки, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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