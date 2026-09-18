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Водонагреватель De Luxe 7W50Vs1 купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель De Luxe 7W50Vs1

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Водонагреватель De Luxe 7W50Vs1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 338506
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Характеристики

Бренд
De Luxe
Тип товара
Водонагреватели
Размеры в упаковке, см
60х47х41
Вес, кг.
15.59

Описание товара Водонагреватель De Luxe 7W50Vs1

Горячая вода сегодня - это неотъемлемый атрибут нашей жизни. Индивидуальные решения при выборе накопительного водонагревателя De luxe помогут снизить издержки по нагреву горячей воды. При сегодняшней стоимости энергоносителей и необходимости охраны окружающей среды все большее значение приобретает вопрос энергоэффективности. Удобство в использовании, исключительное качество и высокая эффективность накопительных водонагревателей De luxe обеспечивают их надежную и бесперебойную работу. Элегантный дизайн разработан с учетом возрастающих требований к эстетике водонагревательной техники и открывает новые грани комфорта, позволяя соответствовать современному интерьеру и предоставлять более высокий уровень обеспечения качества.

Отзывы о товаре Водонагреватель De Luxe 7W50Vs1




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Характеристики
Бренд
De Luxe
Тип товара
Водонагреватели
Описание
Горячая вода сегодня - это неотъемлемый атрибут нашей жизни. Индивидуальные решения при выборе накопительного водонагревателя De luxe помогут снизить издержки по нагреву горячей воды. При сегодняшней стоимости энергоносителей и необходимости охраны окружающей среды все большее значение приобретает вопрос энергоэффективности. Удобство в использовании, исключительное качество и высокая эффективность накопительных водонагревателей De luxe обеспечивают их надежную и бесперебойную работу. Элегантный дизайн разработан с учетом возрастающих требований к эстетике водонагревательной техники и открывает новые грани комфорта, позволяя соответствовать современному интерьеру и предоставлять более высокий уровень обеспечения качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель De Luxe 7W50Vs1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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