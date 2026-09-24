Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Turbo
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14 720 руб.
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Характеристики
Описание товара Колонка газовая Ballu GWH 10 Fiery Turbo
Серия водонагревателей Fiery Turbo разработана специально для домов с отсутствием дымохода или естественной тяги. Продукты сгорания отводятся из камеры сгорания на улицу с помощью принудительной тяги, которую создает автоматический вентилятор, встроенный в прибор. Приборы отличаются высоким качеством сборки, простотой в эксплуатации и продолжительным сроком службы. Возможность выбора производительности – 10 и 12 л/мин. – позволяет установить прибор, наиболее подходящий для ваших потребностей. Удобное механическое управление делает настройки интуитивно понятными. Классический белый глянцевый цвет и современный дизайн позволят прибору органично вписаться в интерьерный стиль любого помещения, делая его естественной частью как кухонного пространства, так и в ванной комнаты.
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