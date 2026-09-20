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Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) 082-2003 купить с доставкой в Москве
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Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) 082-2003

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Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 1
Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 2
Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 3
Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 4
Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 5
Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 6
Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 7
Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 8
Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 9
Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 1
  • Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 2
  • Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 3
  • Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 4
  • Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 5
  • Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 6
  • Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 7
  • Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 8
  • Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 9
  • Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
3 780 руб.  4 619 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568620
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Характеристики

Бренд
ZITREK
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х16х9
Вес, кг.
1.8

Описание товара Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) 082-2003

Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 компактная аккумуляторная триммер модель, удобная для скашивания травы в труднодоступных местах, вдоль заборов, клумб, подравнивания газонов, краев садовых дорожек. Оснащен литий-ионным аккумулятором напряжением 20 В. Телескопическая штанга с возможностью поворота режущей головки. Режущий элемент —пластиковые и металлические ножи, диск. Небольшой вес обеспечивают комфорт при работе. Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки. Можно использовать с аккумуляторами Makita.



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Отзывы о товаре Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) 082-2003




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Характеристики
Бренд
ZITREK
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 компактная аккумуляторная триммер модель, удобная для скашивания травы в труднодоступных местах, вдоль заборов, клумб, подравнивания газонов, краев садовых дорожек. Оснащен литий-ионным аккумулятором напряжением 20 В. Телескопическая штанга с возможностью поворота режущей головки. Режущий элемент —пластиковые и металлические ножи, диск. Небольшой вес обеспечивают комфорт при работе. Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки. Можно использовать с аккумуляторами Makita.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 (20В, Li-ion аккумулятор 2шт) 082-2003 - купить по цене 3780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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