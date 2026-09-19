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Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р купить с доставкой в Москве
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Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р

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Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р - фото 1
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р - фото 2
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р - фото 3
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р - фото 4
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р - фото 5
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р - фото 6
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р - фото 7
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р - фото 8
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р - фото 9
Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р - фото 1
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р - фото 2
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р - фото 3
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р - фото 4
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р - фото 5
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р - фото 6
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р - фото 7
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р - фото 8
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р - фото 9
  • Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475495
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Характеристики

Бренд
Ресанта
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, см
32х32х23
Вес, кг.
5

Описание товара Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р

Триммер бензиновый БТР-1900Р Ресанта - отличный ручной моторизированный инструмент для скашивания травы. Представляет собой современный вариант традиционного для этого вида работ ручного инструмента - косы. Косить траву, особенно если она высокая, триммером очень удобно. Как правило, владельцы участков отдают приоритет бензиновым моделям, ведь не на каждой даче есть электричество, а провода создают дополнительное неудобство. Главное — это выбрать нужный триммер, которым будет удобно работать. Неплохо, чтобы его мощность позволяла легко снимать даже древесную поросль и кустарники.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Ресанта БТР-1900Р




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ресанта
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Триммер бензиновый БТР-1900Р Ресанта - отличный ручной моторизированный инструмент для скашивания травы. Представляет собой современный вариант традиционного для этого вида работ ручного инструмента - косы. Косить траву, особенно если она высокая, триммером очень удобно. Как правило, владельцы участков отдают приоритет бензиновым моделям, ведь не на каждой даче есть электричество, а провода создают дополнительное неудобство. Главное — это выбрать нужный триммер, которым будет удобно работать. Неплохо, чтобы его мощность позволяла легко снимать даже древесную поросль и кустарники.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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