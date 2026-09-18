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Триммер бензиновый Huter GGT-1500SX 1500Вт 2л.с. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож купить с доставкой в Москве
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Триммер бензиновый Huter GGT-1500SX 1500Вт 2л.с. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож

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Триммер бензиновый Huter GGT-1500SX 1500Вт 2л.с. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217746
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, см
73х44х25
Вес, кг.
9.4

Описание товара Триммер бензиновый Huter GGT-1500SX 1500Вт 2л.с. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож

Бензиновый триммер HUTER GGT-1500SXявляется компромиссным вариантом для тех, кто хочет получить функциональный инструмент с хорошей комплектацией, не тратя при этом излишних средств за большую мощность. Он укомплектован насадкой-катушкой с безразборной конструкцией заправки лески – «Easy Load», надёжным хромированным зубчатым диском с победитовыми напайками – 40 ТР и, в отличие от модели бензотриммераGGT-1500TX, разъёмной штангой для удобного транспортирования, профилактики и хранения. GGT-1500SX позиционируется как инструмент для проведения небольшого объёма работ, но при максимальном комфорте. Он хорошо справляется как с подрезкой газона и небольших сорняков, так и с высокой травой и порослями кустарника. Бензиновый триммер имеет двухтактный двигатель с воздушным охлаждением мощностью 1500Вт. Стандартная антивибрационная система повышает комфорт при работе. Ранцевый ремень распределяет нагрузу равномерно на плечи. Триммер оснащен удобной велосипедной ручкой, органы управления расположены на рукояти, имеется блокировка курка от случайного нажатия. Защитный кожух защищает оператора от отскоков камней и мелкого мусора. В комплекте идут защитные очки. Для приготовления топливной смеси производитель рекомендует использовать фирменное полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей «HUTER 2T». Рекомендуем приобрести дополнительную леску для триммеров.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер бензиновый Huter GGT-1500SX 1500Вт 2л.с. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Бензиновый триммер HUTER GGT-1500SXявляется компромиссным вариантом для тех, кто хочет получить функциональный инструмент с хорошей комплектацией, не тратя при этом излишних средств за большую мощность. Он укомплектован насадкой-катушкой с безразборной конструкцией заправки лески – «Easy Load», надёжным хромированным зубчатым диском с победитовыми напайками – 40 ТР и, в отличие от модели бензотриммераGGT-1500TX, разъёмной штангой для удобного транспортирования, профилактики и хранения. GGT-1500SX позиционируется как инструмент для проведения небольшого объёма работ, но при максимальном комфорте. Он хорошо справляется как с подрезкой газона и небольших сорняков, так и с высокой травой и порослями кустарника. Бензиновый триммер имеет двухтактный двигатель с воздушным охлаждением мощностью 1500Вт. Стандартная антивибрационная система повышает комфорт при работе. Ранцевый ремень распределяет нагрузу равномерно на плечи. Триммер оснащен удобной велосипедной ручкой, органы управления расположены на рукояти, имеется блокировка курка от случайного нажатия. Защитный кожух защищает оператора от отскоков камней и мелкого мусора. В комплекте идут защитные очки. Для приготовления топливной смеси производитель рекомендует использовать фирменное полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей «HUTER 2T». Рекомендуем приобрести дополнительную леску для триммеров.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер бензиновый Huter GGT-1500SX 1500Вт 2л.с. разбор.штан. реж.эл.:леска/нож - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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