Top.Mail.Ru
Телевизор Horizont 43" 43LE7052D купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Horizont 43" 43LE7052D

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Horizont 43&quot; 43LE7052D - фото 1
Телевизор Horizont 43&quot; 43LE7052D - фото 2
Телевизор Horizont 43&quot; 43LE7052D - фото 3
Телевизор Horizont 43&quot; 43LE7052D - фото 4
Телевизор Horizont 43&quot; 43LE7052D - фото 5
Телевизор Horizont 43&quot; 43LE7052D - фото 6
Телевизор Horizont 43&quot; 43LE7052D - фото 7
Телевизор Horizont 43&quot; 43LE7052D - фото 8
Телевизор Horizont 43&quot; 43LE7052D - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Horizont 43&quot; 43LE7052D - фото 1
  • Телевизор Horizont 43&quot; 43LE7052D - фото 2
  • Телевизор Horizont 43&quot; 43LE7052D - фото 3
  • Телевизор Horizont 43&quot; 43LE7052D - фото 4
  • Телевизор Horizont 43&quot; 43LE7052D - фото 5
  • Телевизор Horizont 43&quot; 43LE7052D - фото 6
  • Телевизор Horizont 43&quot; 43LE7052D - фото 7
  • Телевизор Horizont 43&quot; 43LE7052D - фото 8
  • Телевизор Horizont 43&quot; 43LE7052D - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559676
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор Horizont 43" 43LE7052D



Характеристики

Бренд
Horizont
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х57х9
Вес, кг.
7.8

Описание товара Телевизор Horizont 43" 43LE7052D

Телевизор 43LE7052D обладает всеми необходимыми характеристиками для просмотра и мультимедийных развлечений с различных источников. Он оснащен экраном диагональю 43 дюйма. Платформа Smart TV предоставляет широкие возможности для развлечений и интуитивное управление.

Отзывы о товаре Телевизор Horizont 43" 43LE7052D




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Horizont
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор 43LE7052D обладает всеми необходимыми характеристиками для просмотра и мультимедийных развлечений с различных источников. Он оснащен экраном диагональю 43 дюйма. Платформа Smart TV предоставляет широкие возможности для развлечений и интуитивное управление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Horizont 43" 43LE7052D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...