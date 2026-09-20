Наушники A4Tech Bloody G220S черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G220S черный
Проводная гарнитура A4Tech Bloody G200S станет отличным выбором для комфортного гейминга. Данная модель использует в своей основе динамические излучатели диаметром 50 мм с закрытым акустическим оформлением. Благодаря этому, а также поддержке диапазона частот от 20 до 20000 Гц наушники обеспечат насыщенный и детализированный звук, что позволит вам лучше погрузиться в игровой процесс. Другой особенностью гарнитуры является однонаправленный микрофон, возможности которого позволят вам комфортно общаться с другими игроками. Корпус гарнитуры A4Tech Bloody G200S оснащен подсветкой, отличается сильным дизайном и выполнен из качественного и легкого пластика. Благодаря этому, а также конструкции охватывающего типа со сдвоенным оголовьем и мягкими амбушюрами модель отлично подойдет для длительного использования. Подключение наушников отличается простотой и производится при помощи коннектора USB. Благодаря этому модель совместима с различными ПК, ноутбуками и некоторыми игровыми приставками. Для удобства использования длина кабеля составляет 2 м. Поставка гарнитуры осуществляется в фирменной упаковке.
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