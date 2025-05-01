Наушники Creative HS-220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%1 640 руб. 1 855 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 611959
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.4
Поддержка Apt-X
нет
Размеры в упаковке, см
14х12х12
Вес, г.
200
Описание товара Наушники Creative HS-220
Creative HS-220 с обновленным сдержанным дизайном и оптимизацией для онлайн-встреч — это простая и готовая к использованию гарнитура, совместимая с любым ПК или Mac. К тому же, благодаря небольшому весу, вы сможете использовать ее в течение многих часов без каких-либо затруднений! Creative HS-220 содержит все нужные функции: конденсаторный микрофон блокирует шум, а встроенное управление дает возможность отключать микрофон.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.4
Поддержка Apt-X
нет
Creative HS-220 с обновленным сдержанным дизайном и оптимизацией для онлайн-встреч — это простая и готовая к использованию гарнитура, совместимая с любым ПК или Mac. К тому же, благодаря небольшому весу, вы сможете использовать ее в течение многих часов без каких-либо затруднений! Creative HS-220 содержит все нужные функции: конденсаторный микрофон блокирует шум, а встроенное управление дает возможность отключать микрофон.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Достоинства:
Комментарий:
работают,лёгкие,микрофон очень хороший.Надеюсь прослужит на совесть.Пока доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошего качества,для работы нармальные на уши не давит,лёгкие, жене понравились. подключились на ноут без проблем.большое спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Сравнивать с профессиональными даже не стоит - это как сравнивать натуральную кожу и кожзам. Но в целом вполне годятся, взяла для домашней подработки. Цена демократичная, все функции работают. Когда придет время покупать новые, просто куплю нормальные фирменные и более эргономичные.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники. Драйвер устанавливается автоматически в виндовс.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая гарнитура - для общения самое то. Товар был хорошо упакован, на месте осмотрел содержимое аккуратной картонной коробочки - наушники в прочном пластиковом пакете, никаких нареканий к сохранности товара. С подключением никаких проблем на Windows 10 - самоопределились, функционируют штатно. Действительно, любителям послушать музыку лучше присмотреть что-то более значительное, хотя и тут, если не быть слишком требовательным, можно слушать что-либо в фоне.
Достоинства:
Комментарий:
Для работы норм, меня слышно, я слышу, есть кнопка отплючения , громкость регулируется на пульте. Провод длинный. Работаю по 10 часов, на ушах не чувствуются. Микрофон гнется и опускается вниз, поднимается вверх. Есть шумоподавление, посторонние звуки не слышно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная гарнитура, вполне можно проработать в такой весь день. качества звучания также хватит на то, чтобы во время работы фоном слушать радио. Не стоит, разумеется, ждать от неё качества полноразмерных наушников, надо понимать, что это именно гарнитура и её удел - это звонки и фоновая музыка без претензии на качество. И с этими задачами она справляется на все 100%! Единственое, что нужно посмотреть в динамике - это качество поролоновых амбушюр. Выглядят весьма хорошо, но жить вечно такие не могут - скорее всего через пару лет придется заменитть. Впрочем, за эти деньги через пару лет можно будет и саму гарнитуру заменить.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная гарнитура, для работы самое то
Достоинства:
Комментарий:
Кнопки громкости - это неудобно До этого пользовался регулятором в виде колесика - намного лучше
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники для общения. Никаких вопросов по слышимости нет. Для музыки не подходят.
Достоинства:
Комментарий:
Пока хорошо, дальше будет видно.
Достоинства:
Комментарий:
На башке сидят удобно, жбан не сдавливают, ухи не скручиваются от давки и жары. Звук не меломанский - не для музла, но для речей в самый раз. Работу микрофона не смог проверить, тк мой комп почему-то не видит микрофоны с USB.
Достоинства:
Комментарий:
для созвонов отлично подходит
Достоинства:
Комментарий:
Достойные наушники. Цена - качество
Достоинства:
Комментарий:
годнота , брать можно , гамать в дискорле самое то .
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая гарнитура. Для совещаний, вебинаров и прочих рабочих моментов очень подходит. Собеседников слышно хорошо, собеседники слышат хорошо. Кабель достаточно длинный, но жесткий. Кнопки управления работают, отключение микрофона тоже без нареканий. Для прослушивания музыки не очень подходит. В общем, для работы рекомендую.
Наушники Creative HS-220 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Creative HS-220
Достоинства:
Комментарий:
работают,лёгкие,микрофон очень хороший.Надеюсь прослужит на совесть.Пока доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошего качества,для работы нармальные на уши не давит,лёгкие, жене понравились. подключились на ноут без проблем.большое спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Сравнивать с профессиональными даже не стоит - это как сравнивать натуральную кожу и кожзам. Но в целом вполне годятся, взяла для домашней подработки. Цена демократичная, все функции работают. Когда придет время покупать новые, просто куплю нормальные фирменные и более эргономичные.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники. Драйвер устанавливается автоматически в виндовс.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая гарнитура - для общения самое то. Товар был хорошо упакован, на месте осмотрел содержимое аккуратной картонной коробочки - наушники в прочном пластиковом пакете, никаких нареканий к сохранности товара. С подключением никаких проблем на Windows 10 - самоопределились, функционируют штатно. Действительно, любителям послушать музыку лучше присмотреть что-то более значительное, хотя и тут, если не быть слишком требовательным, можно слушать что-либо в фоне.
Достоинства:
Комментарий:
Для работы норм, меня слышно, я слышу, есть кнопка отплючения , громкость регулируется на пульте. Провод длинный. Работаю по 10 часов, на ушах не чувствуются. Микрофон гнется и опускается вниз, поднимается вверх. Есть шумоподавление, посторонние звуки не слышно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная гарнитура, вполне можно проработать в такой весь день. качества звучания также хватит на то, чтобы во время работы фоном слушать радио. Не стоит, разумеется, ждать от неё качества полноразмерных наушников, надо понимать, что это именно гарнитура и её удел - это звонки и фоновая музыка без претензии на качество. И с этими задачами она справляется на все 100%! Единственое, что нужно посмотреть в динамике - это качество поролоновых амбушюр. Выглядят весьма хорошо, но жить вечно такие не могут - скорее всего через пару лет придется заменитть. Впрочем, за эти деньги через пару лет можно будет и саму гарнитуру заменить.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная гарнитура, для работы самое то
Достоинства:
Комментарий:
Кнопки громкости - это неудобно До этого пользовался регулятором в виде колесика - намного лучше
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники для общения. Никаких вопросов по слышимости нет. Для музыки не подходят.
Достоинства:
Комментарий:
Пока хорошо, дальше будет видно.
Достоинства:
Комментарий:
На башке сидят удобно, жбан не сдавливают, ухи не скручиваются от давки и жары. Звук не меломанский - не для музла, но для речей в самый раз. Работу микрофона не смог проверить, тк мой комп почему-то не видит микрофоны с USB.
Достоинства:
Комментарий:
для созвонов отлично подходит
Достоинства:
Комментарий:
Достойные наушники. Цена - качество
Достоинства:
Комментарий:
годнота , брать можно , гамать в дискорле самое то .
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая гарнитура. Для совещаний, вебинаров и прочих рабочих моментов очень подходит. Собеседников слышно хорошо, собеседники слышат хорошо. Кабель достаточно длинный, но жесткий. Кнопки управления работают, отключение микрофона тоже без нареканий. Для прослушивания музыки не очень подходит. В общем, для работы рекомендую.