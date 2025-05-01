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Наушники Creative HS-220 купить с доставкой в Москве
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Наушники Creative HS-220

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Наушники Creative HS-220 - фото 7
Наушники Creative HS-220 - фото 8
Наушники Creative HS-220 - фото 9
Наушники Creative HS-220 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Creative HS-220 - фото 1
  • Наушники Creative HS-220 - фото 2
  • Наушники Creative HS-220 - фото 3
  • Наушники Creative HS-220 - фото 4
  • Наушники Creative HS-220 - фото 5
  • Наушники Creative HS-220 - фото 6
  • Наушники Creative HS-220 - фото 7
  • Наушники Creative HS-220 - фото 8
  • Наушники Creative HS-220 - фото 9
  • Наушники Creative HS-220 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
1 640 руб.  1 855 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 611959
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Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.4
Поддержка Apt-X
нет
Размеры в упаковке, см
14х12х12
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Creative HS-220

Creative HS-220 с обновленным сдержанным дизайном и оптимизацией для онлайн-встреч — это простая и готовая к использованию гарнитура, совместимая с любым ПК или Mac. К тому же, благодаря небольшому весу, вы сможете использовать ее в течение многих часов без каких-либо затруднений! Creative HS-220 содержит все нужные функции: конденсаторный микрофон блокирует шум, а встроенное управление дает возможность отключать микрофон.

Отзывы о товаре Наушники Creative HS-220

Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
работают,лёгкие,микрофон очень хороший.Надеюсь прослужит на совесть.Пока доволен.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники хорошего качества,для работы нармальные на уши не давит,лёгкие, жене понравились. подключились на ноут без проблем.большое спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
Сравнивать с профессиональными даже не стоит - это как сравнивать натуральную кожу и кожзам. Но в целом вполне годятся, взяла для домашней подработки. Цена демократичная, все функции работают. Когда придет время покупать новые, просто куплю нормальные фирменные и более эргономичные.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники. Драйвер устанавливается автоматически в виндовс.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая гарнитура - для общения самое то. Товар был хорошо упакован, на месте осмотрел содержимое аккуратной картонной коробочки - наушники в прочном пластиковом пакете, никаких нареканий к сохранности товара. С подключением никаких проблем на Windows 10 - самоопределились, функционируют штатно. Действительно, любителям послушать музыку лучше присмотреть что-то более значительное, хотя и тут, если не быть слишком требовательным, можно слушать что-либо в фоне.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2024
Екатерина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Для работы норм, меня слышно, я слышу, есть кнопка отплючения , громкость регулируется на пульте. Провод длинный. Работаю по 10 часов, на ушах не чувствуются. Микрофон гнется и опускается вниз, поднимается вверх. Есть шумоподавление, посторонние звуки не слышно
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная гарнитура, вполне можно проработать в такой весь день. качества звучания также хватит на то, чтобы во время работы фоном слушать радио. Не стоит, разумеется, ждать от неё качества полноразмерных наушников, надо понимать, что это именно гарнитура и её удел - это звонки и фоновая музыка без претензии на качество. И с этими задачами она справляется на все 100%! Единственое, что нужно посмотреть в динамике - это качество поролоновых амбушюр. Выглядят весьма хорошо, но жить вечно такие не могут - скорее всего через пару лет придется заменитть. Впрочем, за эти деньги через пару лет можно будет и саму гарнитуру заменить.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2024
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная гарнитура, для работы самое то
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Кнопки громкости - это неудобно До этого пользовался регулятором в виде колесика - намного лучше
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2023
Виталий А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники для общения. Никаких вопросов по слышимости нет. Для музыки не подходят.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2023
Юрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока хорошо, дальше будет видно.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2023
Zackk

Достоинства:


Комментарий:
На башке сидят удобно, жбан не сдавливают, ухи не скручиваются от давки и жары. Звук не меломанский - не для музла, но для речей в самый раз. Работу микрофона не смог проверить, тк мой комп почему-то не видит микрофоны с USB.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2023
Покупатель

Достоинства:


Комментарий:
для созвонов отлично подходит
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2023
Михаил Р.

Достоинства:


Комментарий:
Достойные наушники. Цена - качество
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2023
Антон Г.

Достоинства:


Комментарий:
годнота , брать можно , гамать в дискорле самое то .
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2023
Евгений Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая гарнитура. Для совещаний, вебинаров и прочих рабочих моментов очень подходит. Собеседников слышно хорошо, собеседники слышат хорошо. Кабель достаточно длинный, но жесткий. Кнопки управления работают, отключение микрофона тоже без нареканий. Для прослушивания музыки не очень подходит. В общем, для работы рекомендую.



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Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.4
Поддержка Apt-X
нет
Описание
Creative HS-220 с обновленным сдержанным дизайном и оптимизацией для онлайн-встреч — это простая и готовая к использованию гарнитура, совместимая с любым ПК или Mac. К тому же, благодаря небольшому весу, вы сможете использовать ее в течение многих часов без каких-либо затруднений! Creative HS-220 содержит все нужные функции: конденсаторный микрофон блокирует шум, а встроенное управление дает возможность отключать микрофон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
работают,лёгкие,микрофон очень хороший.Надеюсь прослужит на совесть.Пока доволен.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники хорошего качества,для работы нармальные на уши не давит,лёгкие, жене понравились. подключились на ноут без проблем.большое спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
Сравнивать с профессиональными даже не стоит - это как сравнивать натуральную кожу и кожзам. Но в целом вполне годятся, взяла для домашней подработки. Цена демократичная, все функции работают. Когда придет время покупать новые, просто куплю нормальные фирменные и более эргономичные.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники. Драйвер устанавливается автоматически в виндовс.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая гарнитура - для общения самое то. Товар был хорошо упакован, на месте осмотрел содержимое аккуратной картонной коробочки - наушники в прочном пластиковом пакете, никаких нареканий к сохранности товара. С подключением никаких проблем на Windows 10 - самоопределились, функционируют штатно. Действительно, любителям послушать музыку лучше присмотреть что-то более значительное, хотя и тут, если не быть слишком требовательным, можно слушать что-либо в фоне.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2024
Екатерина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Для работы норм, меня слышно, я слышу, есть кнопка отплючения , громкость регулируется на пульте. Провод длинный. Работаю по 10 часов, на ушах не чувствуются. Микрофон гнется и опускается вниз, поднимается вверх. Есть шумоподавление, посторонние звуки не слышно
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная гарнитура, вполне можно проработать в такой весь день. качества звучания также хватит на то, чтобы во время работы фоном слушать радио. Не стоит, разумеется, ждать от неё качества полноразмерных наушников, надо понимать, что это именно гарнитура и её удел - это звонки и фоновая музыка без претензии на качество. И с этими задачами она справляется на все 100%! Единственое, что нужно посмотреть в динамике - это качество поролоновых амбушюр. Выглядят весьма хорошо, но жить вечно такие не могут - скорее всего через пару лет придется заменитть. Впрочем, за эти деньги через пару лет можно будет и саму гарнитуру заменить.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2024
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная гарнитура, для работы самое то
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Кнопки громкости - это неудобно До этого пользовался регулятором в виде колесика - намного лучше
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2023
Виталий А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники для общения. Никаких вопросов по слышимости нет. Для музыки не подходят.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2023
Юрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока хорошо, дальше будет видно.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2023
Zackk

Достоинства:


Комментарий:
На башке сидят удобно, жбан не сдавливают, ухи не скручиваются от давки и жары. Звук не меломанский - не для музла, но для речей в самый раз. Работу микрофона не смог проверить, тк мой комп почему-то не видит микрофоны с USB.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2023
Покупатель

Достоинства:


Комментарий:
для созвонов отлично подходит
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2023
Михаил Р.

Достоинства:


Комментарий:
Достойные наушники. Цена - качество
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2023
Антон Г.

Достоинства:


Комментарий:
годнота , брать можно , гамать в дискорле самое то .
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2023
Евгений Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая гарнитура. Для совещаний, вебинаров и прочих рабочих моментов очень подходит. Собеседников слышно хорошо, собеседники слышат хорошо. Кабель достаточно длинный, но жесткий. Кнопки управления работают, отключение микрофона тоже без нареканий. Для прослушивания музыки не очень подходит. В общем, для работы рекомендую.


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