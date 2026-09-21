Наушники JBL Tune 310 красный
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702089
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Наушники ,документация
Цвет
красный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х4
Вес, г.
60
Описание товара Наушники JBL Tune 310 красный
Красные внутриканальные наушники JBL для тех, кто ценит проводное подключение и удобство в деталях. Модель оснащена отсоединяемым кабелем длиной 1,2 м — его удобно заменить или убрать при хранении. В комплекте предусмотрены разъёмы jack 3,5 мм и jack 6,3 мм, а сопротивление 16 Ом делает наушники подходящими для повседневного использования с различными устройствами. Встроенный микрофон позволяет оставаться на связи, а внутриканальная конструкция помогает наушникам комфортно располагаться в ушах.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
Наушники ,документация
Цвет
красный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Развернуть
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Красные внутриканальные наушники JBL для тех, кто ценит проводное подключение и удобство в деталях. Модель оснащена отсоединяемым кабелем длиной 1,2 м — его удобно заменить или убрать при хранении. В комплекте предусмотрены разъёмы jack 3,5 мм и jack 6,3 мм, а сопротивление 16 Ом делает наушники подходящими для повседневного использования с различными устройствами. Встроенный микрофон позволяет оставаться на связи, а внутриканальная конструкция помогает наушникам комфортно располагаться в ушах.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники JBL Tune 310 красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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