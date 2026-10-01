Наушники A4Tech Bloody J200S Grey
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody J200S Grey
Описание товара Наушники A4Tech Bloody J200S Grey Проводная гарнитура A4Tech Bloody J200S с круговой мерцающей подсветкой создает игровое настроение. Динамики диаметром 50 мм поддерживают звук 7.1 Virtual, что позволяет слышать малейшие шорохи в игре. В результате вы сможете мгновенно реагировать на любые звуки, предугадывая действия соперника. При воспроизведении музыкальных композиций вы будете слышать сбалансированное звучание в диапазоне 20-20000 Гц. Высокую четкость звука без искажений и четкие басы обеспечивает лазерная обработка мембраны динамиков. Наушники A4Tech Bloody J200S используют охватывающие мягкие амбушюры и фиксируются на регулируемое сдвоенное оголовье. Это позволяет легко настроить их, чтобы длительное время на ощущать дискомфорта. Плотное прилегание к ушным каналам обеспечивает изоляцию от внешних шумов, что создает ощущение погружения в музыку. На корпусе зафиксирован всенаправленный микрофон, который при необходимости отодвигается в сторону. Его особенность в функции шумоподавления, уменьшающей фоновый шум. Подключаются наушники через кабель длиной 2 м.
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Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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