Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб.
В наличии
Код товара: 621456
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 880 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.1
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х10
Вес, г.
530
Описание товара Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U)
Описание товара Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) Проводная гарнитура Acer AHW122 с накладной конструкцией обеспечивает увлекательное погружение в игровые сражения. Она оснащена системой 7.1 Virtual с 50-мм динамиками, которые формируют глубокий и реалистичный звук с высокой детализацией. Всенаправленный микрофон на гибкой штанге регулируется с учетом потребностей геймера и четко передает голос собеседнику. Мягкие охватывающие амбушюры с отделкой из экокожи не вызывают сдавления и дискомфорта. Для подключения гарнитуры Acer AHW122 к ПК используется кабель USB с тканевой оплеткой и длиной 2.1 м. На чашах расположены элементы управления воспроизведением и микрофоном.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.1
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
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Страна производитель
Китай
Описание товара Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) Проводная гарнитура Acer AHW122 с накладной конструкцией обеспечивает увлекательное погружение в игровые сражения. Она оснащена системой 7.1 Virtual с 50-мм динамиками, которые формируют глубокий и реалистичный звук с высокой детализацией. Всенаправленный микрофон на гибкой штанге регулируется с учетом потребностей геймера и четко передает голос собеседнику. Мягкие охватывающие амбушюры с отделкой из экокожи не вызывают сдавления и дискомфорта. Для подключения гарнитуры Acer AHW122 к ПК используется кабель USB с тканевой оплеткой и длиной 2.1 м. На чашах расположены элементы управления воспроизведением и микрофоном.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) - этот товар вы можете купить по цене 2880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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