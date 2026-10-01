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Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) купить с доставкой в Москве
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Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U)

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Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) - фото 1
Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) - фото 2
Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) - фото 3
Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) - фото 4
Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) - фото 5
Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) - фото 6
Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) - фото 7
Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) - фото 8
Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) - фото 1
  • Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) - фото 2
  • Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) - фото 3
  • Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) - фото 4
  • Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) - фото 5
  • Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) - фото 6
  • Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) - фото 7
  • Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) - фото 8
  • Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 621456
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U)
2 880 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.1
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х10
Вес, г.
530

Описание товара Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U)

Описание товара Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) Проводная гарнитура Acer AHW122 с накладной конструкцией обеспечивает увлекательное погружение в игровые сражения. Она оснащена системой 7.1 Virtual с 50-мм динамиками, которые формируют глубокий и реалистичный звук с высокой детализацией. Всенаправленный микрофон на гибкой штанге регулируется с учетом потребностей геймера и четко передает голос собеседнику. Мягкие охватывающие амбушюры с отделкой из экокожи не вызывают сдавления и дискомфорта. Для подключения гарнитуры Acer AHW122 к ПК используется кабель USB с тканевой оплеткой и длиной 2.1 м. На чашах расположены элементы управления воспроизведением и микрофоном.

Отзывы о товаре Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.1
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
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Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) Проводная гарнитура Acer AHW122 с накладной конструкцией обеспечивает увлекательное погружение в игровые сражения. Она оснащена системой 7.1 Virtual с 50-мм динамиками, которые формируют глубокий и реалистичный звук с высокой детализацией. Всенаправленный микрофон на гибкой штанге регулируется с учетом потребностей геймера и четко передает голос собеседнику. Мягкие охватывающие амбушюры с отделкой из экокожи не вызывают сдавления и дискомфорта. Для подключения гарнитуры Acer AHW122 к ПК используется кабель USB с тканевой оплеткой и длиной 2.1 м. На чашах расположены элементы управления воспроизведением и микрофоном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Acer AHW122 черный (ZL.HDSCC.01U) - этот товар вы можете купить по цене 2880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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