Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693139
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс, сменные насадки, кабель USB-C, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
80
Описание товара Наушники Huawei Freebuds SE 2 Black 55037505
Фирменное качество наушников HUAWEI FreeBuds SE 2 в сочетании с удобной посадкой позволит наслаждаться музыкальными композициями часами напролёт, не испытывая ни единого намёка на дискомфорт.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс, сменные насадки, кабель USB-C, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Фирменное качество наушников HUAWEI FreeBuds SE 2 в сочетании с удобной посадкой позволит наслаждаться музыкальными композициями часами напролёт, не испытывая ни единого намёка на дискомфорт.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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