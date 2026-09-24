Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00)
Наушники TWS Baseus Bowie WX5 белого цвета подключаются через Bluetooth-канал. В радиусе 10 м он обеспечивает стабильный сигнал. В режиме воспроизведения наушники работают в течение 6.6 ч благодаря аккумулятору емкостью 40 мА·ч. В зарядном кейсе используется батарея емкостью 400 мА·ч, что увеличивает до 30 ч время автономной работы устройства. Baseus Bowie WX5 ? наушники-вкладыши оснащены динамиками диаметром 13 мм с поддержкой диапазона 20-20000 Гц. Модель открывает сбалансированный звук, который наполнен энергией. В нем нежные и тонкие частоты переплетаются с глубокими и насыщенными нотами. Устройство воспроизводит детализированный звук с заметными басами. Благодаря 4 цифровым микрофонам собеседник четко слышит голос в режиме разговора. Для управления вызовами и звуком используются сенсорные кнопки на корпусе устройства. Для управления со смартфона на него устанавливается приложение Baseus.
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