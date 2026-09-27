Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 641992
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 570 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
100
Описание товара Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014
Наушники TWS HUAWEI FreeBuds SE 2 с классическим корпусом лишены проводов в своей конструкции, благодаря чему взыскательный меломан получает полную свободу действий в процессе прослушивания любимого плейлиста. Фирменное качество в сочетании с удобной посадкой позволит наслаждаться музыкальными композициями часами напролет, ни испытывая ни единого намека на дискомфорт. Модель получила закрытое акустическое оформление, благодаря которому звуки окружающей среды не будут вам мешать в процессе прослушивания музыки.
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Наушники TWS HUAWEI FreeBuds SE 2 с классическим корпусом лишены проводов в своей конструкции, благодаря чему взыскательный меломан получает полную свободу действий в процессе прослушивания любимого плейлиста. Фирменное качество в сочетании с удобной посадкой позволит наслаждаться музыкальными композициями часами напролет, ни испытывая ни единого намека на дискомфорт. Модель получила закрытое акустическое оформление, благодаря которому звуки окружающей среды не будут вам мешать в процессе прослушивания музыки.
Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 Blue 55037014 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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