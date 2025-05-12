Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue
Описание товара Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue Наушники JBL Tune 520 BT передают мощный звук JBL Pure Bass благодаря новейшей технологии 5.3 BT. Эти простые в использовании наушники обеспечивают до 57 часов чистого удовольствия от прослушивания музыки и дополнительные 3 часа автономной работы всего за 5 минут зарядки. Скачайте е приложение JBL Headphones и настройте звук через эквалайзер, голосовые подсказки помогут разобраться в особенностях наушников. Управляйте вызовами, звуком и громкостью с гарнитуры с помощью удобного кнопочного управления. Если вам звонят во время просмотра видео на другом устройстве, наушники JBL Tune 520 BT легко подключаются к вашему мобильному телефону, чтобы вы никогда не пропустили звонок. Наушники JBL Tune 520 BT легкие и удобные даже после многочасового прослушивания.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
Звук на наушниках хороший, изоляция шума хорошая. Заряд держит хорошо. Из минусов можно отметить не очень громкий максимальный звук, но в целом покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
заказывал ещё черные ,звук отличный) мне нрав)
Достоинства:
Комментарий:
Не первый раз берём, все супер!
Достоинства:
Комментарий:
Наушники в фирменной упаковке, целые, все в наличии, подзарядила, включила - получаю удовольствие от звука. Весьма и весьма достойное звучание, на голове сидят плотно, не давят, внешне очень приятные, стильные
Достоинства:
Комментарий:
Бомба звук, я очень довольна
Достоинства:
Комментарий:
хорошо изолируют от внешнего шума, даже в выключенном состояние.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники. Я не миломан но для меня довольно громкие бас не плохой. Зарядку держат долго не плохо раскрывается звук когда слушаешь громко. Покупал для работы на стройке. В целом не плохие уши
Достоинства:
Комментарий:
звук хороший,но форма держателя квадратная,мне не подошли
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Звук хороший. Батарея держит заряд долго.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, удобное использование при одновременном подключении к двум устройствам одновременно. В моем случае, это телевизор и телефон. Но при более чем двухчасовом прослушивании уши устают. Держат заряд достаточно долго. Есть мобильное приложение, где можно воспользоваться эквалайзером, посмотреть уровень заряда наушников, настроить баланс и т д.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие качественные наушники, хорошо упакованы, вроде оригинальные.
Достоинства:
Комментарий:
наушники огонь! брал для работы на стройке, чтоб было шумоподавление, но не абсолютное. Думал для этих целей подойдёт любая дешёвая фигня, но звук у дешевок сильно разочаровал. А в этих звук прям супер! Я сейчас не сравниваю с меломанскими за 100к, это уже болезнь, как по мне.
Достоинства:
Комментарий:
Классные наушники,быстро подключаются по блютузу к телефону.Немного неудобно сидят на голове,но в принципе терпимо.Если сделать на всю громкость,то уже будет слышно и другим,что играет у тебя.Давно мечтала о хороших и бюджетных наушниках)Впринципе рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук! Ребёнку подарили на праздник, он остался очень доволен. Закажу такие и себе в другом цвете. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Качество как всегда, без комментариев и лишних слов
Достоинства:
Комментарий:
бомба наушники, звук при блютуз подключении не отстаёт как мне показалось и есть два вида подключения (блютуз или ОТСОЕДЕНЯМЫЙ что самое удобное провод) выглядят прекрасно, амбушуры большие и не давят на уши в отличии от 520 серии, вообщем 5 звезд
Достоинства:
Комментарий:
Доволен все работает как положено
Достоинства:
Комментарий:
Муж счастлив, всё прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Звук не тот который раньше был Это больше для тётей
Достоинства:
Комментарий:
прекрасные наушники! сидят очень удобно! звук прекрасный!
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая, работают, посмотрим ,что будет дальше, а так все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравились наушники. Покупал для работы пыльной и шумной. Шумоподавление удовлетворительное. Инструмент слышно, но звук голоса/музыки, частично, перекрывает внешний шум. Крайне удивлён и порадовать продолжительности работы аккумулятора - 3 рабочих дня без подзарядки! )
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошие наушники за такую цену-советую продавца, доставка качественно всё быстро и в лучшем виде. товар-оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
обьемный, хороший звук, пока недостатков не обнаружено
Достоинства:
Комментарий:
Просто кайф, звук огонь сидят на голове как влитые, лёгкие после долгого ношения дискомфорта нет, амброшуры обшиты очень мягким и приятным к телу материалом
Достоинства:
Комментарий:
упоковка целая. не открывал, брал на подарок. если,что не так добавлю отзыв Надеюсь, что всё хорошо
Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue
Достоинства:
Комментарий:
Звук на наушниках хороший, изоляция шума хорошая. Заряд держит хорошо. Из минусов можно отметить не очень громкий максимальный звук, но в целом покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
заказывал ещё черные ,звук отличный) мне нрав)
Достоинства:
Комментарий:
Не первый раз берём, все супер!
Достоинства:
Комментарий:
Наушники в фирменной упаковке, целые, все в наличии, подзарядила, включила - получаю удовольствие от звука. Весьма и весьма достойное звучание, на голове сидят плотно, не давят, внешне очень приятные, стильные
Достоинства:
Комментарий:
Бомба звук, я очень довольна
Достоинства:
Комментарий:
хорошо изолируют от внешнего шума, даже в выключенном состояние.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники. Я не миломан но для меня довольно громкие бас не плохой. Зарядку держат долго не плохо раскрывается звук когда слушаешь громко. Покупал для работы на стройке. В целом не плохие уши
Достоинства:
Комментарий:
звук хороший,но форма держателя квадратная,мне не подошли
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Звук хороший. Батарея держит заряд долго.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, удобное использование при одновременном подключении к двум устройствам одновременно. В моем случае, это телевизор и телефон. Но при более чем двухчасовом прослушивании уши устают. Держат заряд достаточно долго. Есть мобильное приложение, где можно воспользоваться эквалайзером, посмотреть уровень заряда наушников, настроить баланс и т д.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие качественные наушники, хорошо упакованы, вроде оригинальные.
Достоинства:
Комментарий:
наушники огонь! брал для работы на стройке, чтоб было шумоподавление, но не абсолютное. Думал для этих целей подойдёт любая дешёвая фигня, но звук у дешевок сильно разочаровал. А в этих звук прям супер! Я сейчас не сравниваю с меломанскими за 100к, это уже болезнь, как по мне.
Достоинства:
Комментарий:
Классные наушники,быстро подключаются по блютузу к телефону.Немного неудобно сидят на голове,но в принципе терпимо.Если сделать на всю громкость,то уже будет слышно и другим,что играет у тебя.Давно мечтала о хороших и бюджетных наушниках)Впринципе рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук! Ребёнку подарили на праздник, он остался очень доволен. Закажу такие и себе в другом цвете. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Качество как всегда, без комментариев и лишних слов
Достоинства:
Комментарий:
бомба наушники, звук при блютуз подключении не отстаёт как мне показалось и есть два вида подключения (блютуз или ОТСОЕДЕНЯМЫЙ что самое удобное провод) выглядят прекрасно, амбушуры большие и не давят на уши в отличии от 520 серии, вообщем 5 звезд
Достоинства:
Комментарий:
Доволен все работает как положено
Достоинства:
Комментарий:
Муж счастлив, всё прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Звук не тот который раньше был Это больше для тётей
Достоинства:
Комментарий:
прекрасные наушники! сидят очень удобно! звук прекрасный!
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая, работают, посмотрим ,что будет дальше, а так все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравились наушники. Покупал для работы пыльной и шумной. Шумоподавление удовлетворительное. Инструмент слышно, но звук голоса/музыки, частично, перекрывает внешний шум. Крайне удивлён и порадовать продолжительности работы аккумулятора - 3 рабочих дня без подзарядки! )
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошие наушники за такую цену-советую продавца, доставка качественно всё быстро и в лучшем виде. товар-оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
обьемный, хороший звук, пока недостатков не обнаружено
Достоинства:
Комментарий:
Просто кайф, звук огонь сидят на голове как влитые, лёгкие после долгого ношения дискомфорта нет, амброшуры обшиты очень мягким и приятным к телу материалом
Достоинства:
Комментарий:
упоковка целая. не открывал, брал на подарок. если,что не так добавлю отзыв Надеюсь, что всё хорошо