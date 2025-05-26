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Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный

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Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный - фото 1
Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный - фото 2
Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный - фото 3
Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный - фото 4
Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный - фото 5
Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный - фото 6
Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный - фото 7
Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
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  • Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный - фото 2
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  • Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный - фото 6
  • Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный - фото 7
  • Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626029
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый, черный
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
350

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный Проводная гарнитура A4Tech Bloody G535 белого цвета станет настоящей находкой для игроманов. Благодаря технологии 7.1 Virtual, пользователь сможет полностью погрузиться в виртуальное пространство с объемным звучанием. Чистый и качественный звук обеспечивают 50-миллиметровые излучатели, которые поддерживают частотный диапазон 20-20000 Гц. Наушники плотно прилегают к голове, обеспечивают надежную посадку и комфорт в течение продолжительного использования. Проводная гарнитура A4Tech Bloody G535 имеет съемный микрофон на подвижной ножке, что позволяет поддерживать связь с друзьями и коллегами в режиме реального времени. Высокая чувствительность микрофона облегчает общение в любых условиях и снижает уровень посторонних шумов. Кабель в тканевой оплетке надежно защищен от заломов и повреждений. Длины 2 м достаточно для подключения на оптимальном удалении от экрана. На корпусе есть кнопки включения микрофона, объемного звука, подсветки и регулятор громкости.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Олег З.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники, качество звука радует!
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Из плюсов: -хорошее шумоподавление -хороший звук и микрофон Из минусов: -не удобное расположение регулировки громкости
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Качество изготовление хорошее, упаковка в порядке, звук без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Валентина Я.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные. Микрофон работает отлично. Басы держат, звук отличный.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Иван. Л

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь всего пару недель, наушники за свои деньги отличные. Нареканий по работе нет.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Татьяна Р.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники, брали этой фирмы, работают хорошо
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень громкие. светятся. подключились норм.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Наталия Б.

Достоинства:


Комментарий:
муж доволен, два месяца тестирует
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Линар З.

Достоинства:


Комментарий:
звук огонь) удобно сидят и на ощупь качество хорошее)
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
илья к.

Достоинства:


Комментарий:
Купил ребенку, он доволен. Себе тож наверное такие возьму. Сидят удобно, звук огонь
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Мурат К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие уши, для игр норм, только шумоизоляции не хватает, но за такие деньги все отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
цена качество соответствуют. все отлично
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
IVAN R.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохие уши! Провод толстый, надеюсь прослужит дольше предыдущих наушников. На голове сидят удобно, уши не устают от длительного ношения. Звук отличный! Я не аудиофил, меня всё устраивает. Неплохие басы, но другие диапазоны тоже хорошо отыгрывают. Микрофон чёткий. Советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Марат И.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники, уши вмещаются, звук и микрофон отличный. И цена отличная
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Селина Эстер

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший чистый звук! Искала наушники для монтажа со звуковой картой, эти отлично подошли
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Григорий М.

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший, микрофоном не пользуюсь т.к. есть другой более хороший, единственный минус который обнаружил левое ухо на максимальной громкости тише чем правое, а так наушники очень даже хорошие, всем советую
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Эдуард А.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники,сначала думал дефект тихие, оказалось в микшире громкости на половину всё стояло!! супер!!!
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Анастасия У.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя, соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Василий З.

Достоинства:


Комментарий:
Все приехало вовремя, качество Bloody очень хорошее, минус звезда лично продавцу, как можно такие вещи отправлять вообще без защитной упаковки, это хорошо, что хоть и потрепано но доехало целым, ну что не знаете как они возят, наплевательски относясь к товару, не себе и ладно! Упаковывайте товар! Большинство берут на подарок, а там коробка как из одного места вышла...
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Евгения

Достоинства:


Комментарий:
Провод качественный, какого то странного квадратного сечения, как буд-то в силиконовой оболочке, не перекручивается. У меня в детских наушниках всегда первая поломка это провод. Звук тоже нормальный. Микрофон - более менее.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстро пришли, всë устраивает! Доволен!
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Шитова Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие наушники, легкие, не жмут не где, звук отличный и цена идеальная
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Кайовые,удобные наушники, микрофон хорошоий,звук обьемный качественный звук, подсветка не регулируется
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2024
Руслан Е.

Достоинства:


Комментарий:
Дешевый пластик качество звука для цены подходит
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2024
Станислав

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, звук на высоте
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Vika K.

Достоинства:


Комментарий:
Немного глухой звук но у целом не плохо
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2024
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники в своей ценовой категории
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Надеюсь прослужат долго,соответствует фотографии
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупали сыновьям для компьютера. Сын оценил. Микрофон очень хороший, звук тожена высоте. Корпус конечно хлипковат, но как обращаться.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2023
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
при включенных наушниках нет возможности включить колонки параллельно, но с другой стороны не назвала бы это недостатком. Просто если привыкли так делать, это немного неудобно, привыкаешь конечно впоследствии. Ранее были точно такие же, но с разными входами,сломался вход на микрофон, а микрофон нужен. Взяла точно такие же, очень нравятся. Звук отличный, не давят на уши.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2023
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники , покупались для игр , звук отличный , посторонних звуков не слышно
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар за свои деньги !
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2023
Виктория В.

Достоинства:


Комментарий:
Использую микрофон только для работы, нареканий никаких нет. Звук хороший, отдельный плюс - регулировка звука находится не на проводе, а на ухе. Кабель прочный и длинный.



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый, черный
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный Проводная гарнитура A4Tech Bloody G535 белого цвета станет настоящей находкой для игроманов. Благодаря технологии 7.1 Virtual, пользователь сможет полностью погрузиться в виртуальное пространство с объемным звучанием. Чистый и качественный звук обеспечивают 50-миллиметровые излучатели, которые поддерживают частотный диапазон 20-20000 Гц. Наушники плотно прилегают к голове, обеспечивают надежную посадку и комфорт в течение продолжительного использования. Проводная гарнитура A4Tech Bloody G535 имеет съемный микрофон на подвижной ножке, что позволяет поддерживать связь с друзьями и коллегами в режиме реального времени. Высокая чувствительность микрофона облегчает общение в любых условиях и снижает уровень посторонних шумов. Кабель в тканевой оплетке надежно защищен от заломов и повреждений. Длины 2 м достаточно для подключения на оптимальном удалении от экрана. На корпусе есть кнопки включения микрофона, объемного звука, подсветки и регулятор громкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Олег З.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники, качество звука радует!
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Из плюсов: -хорошее шумоподавление -хороший звук и микрофон Из минусов: -не удобное расположение регулировки громкости
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Качество изготовление хорошее, упаковка в порядке, звук без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Валентина Я.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные. Микрофон работает отлично. Басы держат, звук отличный.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Иван. Л

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь всего пару недель, наушники за свои деньги отличные. Нареканий по работе нет.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Татьяна Р.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники, брали этой фирмы, работают хорошо
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень громкие. светятся. подключились норм.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Наталия Б.

Достоинства:


Комментарий:
муж доволен, два месяца тестирует
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Линар З.

Достоинства:


Комментарий:
звук огонь) удобно сидят и на ощупь качество хорошее)
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
илья к.

Достоинства:


Комментарий:
Купил ребенку, он доволен. Себе тож наверное такие возьму. Сидят удобно, звук огонь
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Мурат К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие уши, для игр норм, только шумоизоляции не хватает, но за такие деньги все отлично
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
цена качество соответствуют. все отлично
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
IVAN R.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохие уши! Провод толстый, надеюсь прослужит дольше предыдущих наушников. На голове сидят удобно, уши не устают от длительного ношения. Звук отличный! Я не аудиофил, меня всё устраивает. Неплохие басы, но другие диапазоны тоже хорошо отыгрывают. Микрофон чёткий. Советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Марат И.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники, уши вмещаются, звук и микрофон отличный. И цена отличная
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Селина Эстер

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший чистый звук! Искала наушники для монтажа со звуковой картой, эти отлично подошли
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Григорий М.

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший, микрофоном не пользуюсь т.к. есть другой более хороший, единственный минус который обнаружил левое ухо на максимальной громкости тише чем правое, а так наушники очень даже хорошие, всем советую
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Эдуард А.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники,сначала думал дефект тихие, оказалось в микшире громкости на половину всё стояло!! супер!!!
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Анастасия У.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя, соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Василий З.

Достоинства:


Комментарий:
Все приехало вовремя, качество Bloody очень хорошее, минус звезда лично продавцу, как можно такие вещи отправлять вообще без защитной упаковки, это хорошо, что хоть и потрепано но доехало целым, ну что не знаете как они возят, наплевательски относясь к товару, не себе и ладно! Упаковывайте товар! Большинство берут на подарок, а там коробка как из одного места вышла...
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Евгения

Достоинства:


Комментарий:
Провод качественный, какого то странного квадратного сечения, как буд-то в силиконовой оболочке, не перекручивается. У меня в детских наушниках всегда первая поломка это провод. Звук тоже нормальный. Микрофон - более менее.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстро пришли, всë устраивает! Доволен!
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Шитова Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие наушники, легкие, не жмут не где, звук отличный и цена идеальная
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Кайовые,удобные наушники, микрофон хорошоий,звук обьемный качественный звук, подсветка не регулируется
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2024
Руслан Е.

Достоинства:


Комментарий:
Дешевый пластик качество звука для цены подходит
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2024
Станислав

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники, звук на высоте
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Vika K.

Достоинства:


Комментарий:
Немного глухой звук но у целом не плохо
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2024
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники в своей ценовой категории
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Надеюсь прослужат долго,соответствует фотографии
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупали сыновьям для компьютера. Сын оценил. Микрофон очень хороший, звук тожена высоте. Корпус конечно хлипковат, но как обращаться.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2023
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
при включенных наушниках нет возможности включить колонки параллельно, но с другой стороны не назвала бы это недостатком. Просто если привыкли так делать, это немного неудобно, привыкаешь конечно впоследствии. Ранее были точно такие же, но с разными входами,сломался вход на микрофон, а микрофон нужен. Взяла точно такие же, очень нравятся. Звук отличный, не давят на уши.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2023
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники , покупались для игр , звук отличный , посторонних звуков не слышно
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар за свои деньги !
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2023
Виктория В.

Достоинства:


Комментарий:
Использую микрофон только для работы, нареканий никаких нет. Звук хороший, отдельный плюс - регулировка звука находится не на проводе, а на ухе. Кабель прочный и длинный.


Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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