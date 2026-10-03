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Наушники Redragon Lamia 2 (77701) купить с доставкой в Москве
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Наушники Redragon Lamia 2 (77701)

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Наушники Redragon Lamia 2 (77701) - фото 1
Наушники Redragon Lamia 2 (77701) - фото 2
Наушники Redragon Lamia 2 (77701) - фото 3
Наушники Redragon Lamia 2 (77701) - фото 4
Наушники Redragon Lamia 2 (77701) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Redragon Lamia 2 (77701) - фото 1
  • Наушники Redragon Lamia 2 (77701) - фото 2
  • Наушники Redragon Lamia 2 (77701) - фото 3
  • Наушники Redragon Lamia 2 (77701) - фото 4
  • Наушники Redragon Lamia 2 (77701) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 363373
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Redragon Lamia 2 (77701)
2 350 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Redragon
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
подставка для наушников
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х10
Вес, г.
400

Описание товара Наушники Redragon Lamia 2 (77701)

Представляем вашему вниманию наушники Redragon — идеальное сочетание функциональности и стиля для любителей качественного звука. Эти мониторные наушники выполнены в элегантном черном цвете и оснащены рядом характеристик, которые делают их надежным союзником в любых аудиоситуациях. Наушники Redragon оснащены встроенным микрофоном, что позволяет не только наслаждаться музыкой, но и вести четкие и качественные разговоры. Проводное подключение через USB обеспечивает стабильную передачу сигнала без потерь качества, а 2-метровый кабель даёт свободу движений, не беспокоясь о разрывах связи. Система активного шумоподавления позволяет погрузиться в мир музыки, блокируя внешние звуки и создавая идеальные условия для прослушивания. Сопротивление 32? обеспечивает мощный и детализированный звук, делая эти наушники универсальным решением как для игр, так и для прослушивания музыки. Наушники не поддерживают технологию Apt-X, но их проводное подключение обеспечивает превосходное качество звука без компромиссов. Такая конструкция не складывается, что добавляет дополнительной надежности и долговечности устройству. Если вы ищете надежные и качественные наушники для профессиональной работы или развлекательных сессий, наушники Redragon станут вашим идеальным выбором.

Отзывы о товаре Наушники Redragon Lamia 2 (77701)




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Характеристики
Бренд
Redragon
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
подставка для наушников
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Развернуть
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию наушники Redragon — идеальное сочетание функциональности и стиля для любителей качественного звука. Эти мониторные наушники выполнены в элегантном черном цвете и оснащены рядом характеристик, которые делают их надежным союзником в любых аудиоситуациях. Наушники Redragon оснащены встроенным микрофоном, что позволяет не только наслаждаться музыкой, но и вести четкие и качественные разговоры. Проводное подключение через USB обеспечивает стабильную передачу сигнала без потерь качества, а 2-метровый кабель даёт свободу движений, не беспокоясь о разрывах связи. Система активного шумоподавления позволяет погрузиться в мир музыки, блокируя внешние звуки и создавая идеальные условия для прослушивания. Сопротивление 32? обеспечивает мощный и детализированный звук, делая эти наушники универсальным решением как для игр, так и для прослушивания музыки. Наушники не поддерживают технологию Apt-X, но их проводное подключение обеспечивает превосходное качество звука без компромиссов. Такая конструкция не складывается, что добавляет дополнительной надежности и долговечности устройству. Если вы ищете надежные и качественные наушники для профессиональной работы или развлекательных сессий, наушники Redragon станут вашим идеальным выбором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Redragon Lamia 2 (77701) - этот товар вы можете купить по цене 2350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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