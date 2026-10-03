Наушники Redragon Lamia 2 (77701)
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Характеристики
Описание товара Наушники Redragon Lamia 2 (77701)
Представляем вашему вниманию наушники Redragon — идеальное сочетание функциональности и стиля для любителей качественного звука. Эти мониторные наушники выполнены в элегантном черном цвете и оснащены рядом характеристик, которые делают их надежным союзником в любых аудиоситуациях. Наушники Redragon оснащены встроенным микрофоном, что позволяет не только наслаждаться музыкой, но и вести четкие и качественные разговоры. Проводное подключение через USB обеспечивает стабильную передачу сигнала без потерь качества, а 2-метровый кабель даёт свободу движений, не беспокоясь о разрывах связи. Система активного шумоподавления позволяет погрузиться в мир музыки, блокируя внешние звуки и создавая идеальные условия для прослушивания. Сопротивление 32? обеспечивает мощный и детализированный звук, делая эти наушники универсальным решением как для игр, так и для прослушивания музыки. Наушники не поддерживают технологию Apt-X, но их проводное подключение обеспечивает превосходное качество звука без компромиссов. Такая конструкция не складывается, что добавляет дополнительной надежности и долговечности устройству. Если вы ищете надежные и качественные наушники для профессиональной работы или развлекательных сессий, наушники Redragon станут вашим идеальным выбором.
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Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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