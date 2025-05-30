Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White
**Беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro-Eurasia BTV-ME10 White: свобода и качество звука** Откройте для себя мир беспроводных технологий с наушниками HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro-Eurasia BTV-ME10 в элегантном белом цвете. Эти наушники — идеальное сочетание стиля, комфорта и высокого качества звука. **Подключение без лишних хлопот** Наслаждайтесь свободой от проводов и удобством беспроводного подключения. HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro-Eurasia BTV-ME10 легко подключаются к вашему устройству, обеспечивая стабильное соединение и высокое качество передачи звука. Погрузитесь в атмосферу кристально чистого звучания и ощутите всю глубину музыкальных композиций с HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro-Eurasia BTV-ME10. Эти наушники станут вашим надёжным спутником в повседневной жизни, предоставляя вам свободу движений и высокое качество звука, где бы вы ни находились.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Достоинства:
Комментарий:
хорошии наушники, можно по телефону нормально общаться.
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники,ребенку понравились
Достоинства:
Комментарий:
хорошо держат заряд. хороший звук. не выпадают из ушных раковин. покупал 2 года назад аналогичные. до сих пор держат заряд и играют.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, микрофон ещё не проверяли
Достоинства:
Комментарий:
Отличные, звучание понравилось. Посмотрим сколько отработают))
Достоинства:
Комментарий:
через день отвалилось сенсорное управление на левом. сброс и прочее не помогло. как и поддержка по гарантии.(
Достоинства:
Комментарий:
Звук отличный, вид хороший Датчики работают не очень, а так все прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги очень даже неплохи) рассказывать о качестве звучания не буду, т. к. в этом толком ничего не понимаю, но ушам приятно)
Достоинства:
Комментарий:
звук супер, легкий кейс очень. заряд держат хорошо рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Как бывший владелец Air Pods pro могу сказать следующее: 1. Кейс у H менее удобный, крышка как то ненадежно закрывается, попадать наушниками в гнезда зарядки на ходу в транспорте менее удобно. Сам кейс из за яйцевидной формы более скользкий. 2. Наушники Н более удобные чем АРР, наоборот менее скользкие, сидят плотно. Был приятно удивлен звуку. Басы на уровне, все инструменты звучат как бы по отдельности. За звук 5+. 3. Шумопонижение реально есть. Проверял в метро. Полностью конечно далеко не гасит, но эффект есть не хуже чем у АРР. Кстати у АРР один из наушников стал хрипеть со временем и шп пришлось отключить, а стоимость одного правого 6 р как два комплекта Н. 4. Приложение Н. И нафиг не нужно, буду удалять. Преимущества АРР перед Н: Возможность подключения двух пар АРР к одному смартфону. Автоматическое подключение наушников АРР к другим своим устройствам. Других преимуществ не нашел. Через две недели использования добавляю отзыв. Иногда использовал APP для записи голоса (вокал) в GarageBand. Записал голос с помощью H, качество записи намного хуже, т.е. микрофон у Н хреновый.
Достоинства:
Комментарий:
четкие наушники,хорошие звучание
Достоинства:
Комментарий:
наушники классные, шумоподавление работает очень хорошо, звук четкий
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, качество материалов, в целом доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
дошли быстро, звук хороший, беру такие не в первый раз
Достоинства:
Комментарий:
шумоподавление работает, прозрачность тоже. усиление битов и высокие частоты в норме, зарядку держат долго
Достоинства:
Комментарий:
Звук супер и посторонние звуки не слышно
Достоинства:
Комментарий:
наушник класс, пользуюсь ими и для работы и просто для прослушивания музыки
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, пришли в коробке, весь комплект, долго держат заряд, хорошее шумоподавление
Достоинства:
Комментарий:
брал супруге в подарок, одновременно заказывал с телефоном 200 про, всё работает, жена довольна
Достоинства:
Комментарий:
Наушники норм,звук хороший,шумодав работает.Единственное наушники разряжаются не равномерно
Достоинства:
Комментарий:
наушники отличные, соотношение цены и качества - просто супер
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, подошли звук хороший микрофон тоже
Достоинства:
Комментарий:
цена-качество, наверное лучшие в такой комбинации!
Достоинства:
Комментарий:
Вполне соответствуют ожиданиям
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Приятный звук.
Достоинства:
Комментарий:
всё устраивает, достойный гаджет. для использования как для прослушивания музыки так и для общения по телефону.
Достоинства:
Комментарий:
товар полная имба качество очень хорошее из минусов пока что нету шнура в комплекте. а так советую берите
Достоинства:
Комментарий:
работает норм, четкость на высоком уровне. заряд держит
Отзывы о товаре Наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White
Достоинства:
Комментарий:
хорошии наушники, можно по телефону нормально общаться.
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники,ребенку понравились
Достоинства:
Комментарий:
хорошо держат заряд. хороший звук. не выпадают из ушных раковин. покупал 2 года назад аналогичные. до сих пор держат заряд и играют.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, микрофон ещё не проверяли
Достоинства:
Комментарий:
Отличные, звучание понравилось. Посмотрим сколько отработают))
Достоинства:
Комментарий:
через день отвалилось сенсорное управление на левом. сброс и прочее не помогло. как и поддержка по гарантии.(
Достоинства:
Комментарий:
Звук отличный, вид хороший Датчики работают не очень, а так все прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги очень даже неплохи) рассказывать о качестве звучания не буду, т. к. в этом толком ничего не понимаю, но ушам приятно)
Достоинства:
Комментарий:
звук супер, легкий кейс очень. заряд держат хорошо рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Как бывший владелец Air Pods pro могу сказать следующее: 1. Кейс у H менее удобный, крышка как то ненадежно закрывается, попадать наушниками в гнезда зарядки на ходу в транспорте менее удобно. Сам кейс из за яйцевидной формы более скользкий. 2. Наушники Н более удобные чем АРР, наоборот менее скользкие, сидят плотно. Был приятно удивлен звуку. Басы на уровне, все инструменты звучат как бы по отдельности. За звук 5+. 3. Шумопонижение реально есть. Проверял в метро. Полностью конечно далеко не гасит, но эффект есть не хуже чем у АРР. Кстати у АРР один из наушников стал хрипеть со временем и шп пришлось отключить, а стоимость одного правого 6 р как два комплекта Н. 4. Приложение Н. И нафиг не нужно, буду удалять. Преимущества АРР перед Н: Возможность подключения двух пар АРР к одному смартфону. Автоматическое подключение наушников АРР к другим своим устройствам. Других преимуществ не нашел. Через две недели использования добавляю отзыв. Иногда использовал APP для записи голоса (вокал) в GarageBand. Записал голос с помощью H, качество записи намного хуже, т.е. микрофон у Н хреновый.
Достоинства:
Комментарий:
четкие наушники,хорошие звучание
Достоинства:
Комментарий:
наушники классные, шумоподавление работает очень хорошо, звук четкий
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, качество материалов, в целом доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
дошли быстро, звук хороший, беру такие не в первый раз
Достоинства:
Комментарий:
шумоподавление работает, прозрачность тоже. усиление битов и высокие частоты в норме, зарядку держат долго
Достоинства:
Комментарий:
Звук супер и посторонние звуки не слышно
Достоинства:
Комментарий:
наушник класс, пользуюсь ими и для работы и просто для прослушивания музыки
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, пришли в коробке, весь комплект, долго держат заряд, хорошее шумоподавление
Достоинства:
Комментарий:
брал супруге в подарок, одновременно заказывал с телефоном 200 про, всё работает, жена довольна
Достоинства:
Комментарий:
Наушники норм,звук хороший,шумодав работает.Единственное наушники разряжаются не равномерно
Достоинства:
Комментарий:
наушники отличные, соотношение цены и качества - просто супер
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, подошли звук хороший микрофон тоже
Достоинства:
Комментарий:
цена-качество, наверное лучшие в такой комбинации!
Достоинства:
Комментарий:
Вполне соответствуют ожиданиям
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Приятный звук.
Достоинства:
Комментарий:
всё устраивает, достойный гаджет. для использования как для прослушивания музыки так и для общения по телефону.
Достоинства:
Комментарий:
товар полная имба качество очень хорошее из минусов пока что нету шнура в комплекте. а так советую берите
Достоинства:
Комментарий:
работает норм, четкость на высоком уровне. заряд держит