Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100)
Наушники Logitech PC 960 Stereo Headset имеют стильный дизайн. Удобная форма устройства позволяет использовать его во время путешествий и поездок. Накладная конструкция амбушюр позволяет наушникам крепко держаться поверх ушей и наслаждаться музыкой. Широкое оголовье настраивается под конкретного слушателя, обеспечивая удобное использование. Встроенный микрофон необходим для интернет-общения. Регулятор громкости позволяет настроить звук до необходимого уровня. Наушники Logitech PC 960 Stereo Headset имеют широкий диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц, что обеспечивает полноценное звучание на всем интервале. Высокая чувствительность 65 дБ с сопротивлением 32 Ом гарантирует громкое прослушивание. Динамические излучатели с каждой стороны передают сбалансированное звучание. С помощью одностороннего кабеля длиной 2.4 м происходит подключение к компьютеру. Посредством USB-подключения наушники передают ясное звучание. Прочный материал кабеля позволяет избежать спутывания проводов. Характеристики: Длина кабеля: 2,4 м Тип: Двунаправленный Чувствительность (наушники): 111 дБ SPL ± 3 дБ Чувствительность (микрофон): –42 дБВ/Па ± 3 дБ Частотный диапазон (гарнитура): 100 Hz - 10 KHz Частотный диапазон (микрофон): 200 Hz - 6 KHz
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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