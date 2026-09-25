Top.Mail.Ru
Нaушники Defender Horror PRO BT/2.4G, черный (62650) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Нaушники Defender Horror PRO BT/2.4G, черный (62650)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Нaушники Defender Horror PRO BT/2.4G, черный (62650) - фото 1
Нaушники Defender Horror PRO BT/2.4G, черный (62650) - фото 2
Нaушники Defender Horror PRO BT/2.4G, черный (62650) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
  • Нaушники Defender Horror PRO BT/2.4G, черный (62650) - фото 1
  • Нaушники Defender Horror PRO BT/2.4G, черный (62650) - фото 2
  • Нaушники Defender Horror PRO BT/2.4G, черный (62650) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742863
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth, радиоканал
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
Нaушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
40
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, г.
200

Описание товара Нaушники Defender Horror PRO BT/2.4G, черный (62650)

Представьте себе гарнитуру, которая стирает границы между вами и миром цифровых приключений. Defender Horror Pro — это полноценный командный центр для геймера, созданный для полного погружения. Её конструкция продумана до мелочей: полноразмерные амбушюры с закрытым акустическим оформлением надёжно изолируют вас от постороннего шума, а мягкое оголовье с регулировкой обеспечивает комфорт даже в самых длительных игровых сессиях. Сердцем этой гарнитуры являются мощные динамические излучатели диаметром пятьдесят миллиметров. Они воспроизводят весь слышимый диапазон частот от двадцати до двадцати тысяч герц, обеспечивая невероятную детализацию звука. Вы различите каждый отдалённый шаг, шёпот заговорщика и низкий гул надвигающейся угрозы. Благодаря высокой чувствительности в сто девять децибел и низкому сопротивлению в тридцать два ома, наушники раскроют свой потенциал даже при подключении к мобильным устройствам, не требуя дополнительного усиления. Гарнитура предлагает максимальную свободу благодаря трём вариантам подключения: сверхстабильному беспроводному радиоканалу с радиусом действия до десяти метров, современному Bluetooth пятой версии для связи со смартфоном или проводному соединению через съёмный кабель длиной полтора метра. В беспроводном режиме вас ждёт до сорока часов автономной работы от встроенного аккумулятора ёмкостью тысяча двести миллиампер-час. А складная конструкция делает устройство идеальным спутником в путешествиях. Ваши союзники услышат вас идеально чисто. Подвижный микрофон с технологией шумоподавления чётко улавливает голос, отсекая фоновые помехи. Его чувствительность в минус тридцать шесть децибел и широкий частотный диапазон гарантируют точную передача интонаций. При необходимости микрофон легко отключить одним движением. Для полного контроля на корпусе гарнитуры расположен регулятор громкости, а стильная подсветка завершает её агрессивный дизайн в классическом чёрном цвете. Defender Horror Pro — это не просто аксессуар, а ваш стратегический инструмент. Это бескомпромиссное качество звука, кристальная чистота общения и абсолютная свобода движений, собранные в одной гарнитуре.

Отзывы о товаре Нaушники Defender Horror PRO BT/2.4G, черный (62650)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth, радиоканал
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
Нaушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
40
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе гарнитуру, которая стирает границы между вами и миром цифровых приключений. Defender Horror Pro — это полноценный командный центр для геймера, созданный для полного погружения. Её конструкция продумана до мелочей: полноразмерные амбушюры с закрытым акустическим оформлением надёжно изолируют вас от постороннего шума, а мягкое оголовье с регулировкой обеспечивает комфорт даже в самых длительных игровых сессиях. Сердцем этой гарнитуры являются мощные динамические излучатели диаметром пятьдесят миллиметров. Они воспроизводят весь слышимый диапазон частот от двадцати до двадцати тысяч герц, обеспечивая невероятную детализацию звука. Вы различите каждый отдалённый шаг, шёпот заговорщика и низкий гул надвигающейся угрозы. Благодаря высокой чувствительности в сто девять децибел и низкому сопротивлению в тридцать два ома, наушники раскроют свой потенциал даже при подключении к мобильным устройствам, не требуя дополнительного усиления. Гарнитура предлагает максимальную свободу благодаря трём вариантам подключения: сверхстабильному беспроводному радиоканалу с радиусом действия до десяти метров, современному Bluetooth пятой версии для связи со смартфоном или проводному соединению через съёмный кабель длиной полтора метра. В беспроводном режиме вас ждёт до сорока часов автономной работы от встроенного аккумулятора ёмкостью тысяча двести миллиампер-час. А складная конструкция делает устройство идеальным спутником в путешествиях. Ваши союзники услышат вас идеально чисто. Подвижный микрофон с технологией шумоподавления чётко улавливает голос, отсекая фоновые помехи. Его чувствительность в минус тридцать шесть децибел и широкий частотный диапазон гарантируют точную передача интонаций. При необходимости микрофон легко отключить одним движением. Для полного контроля на корпусе гарнитуры расположен регулятор громкости, а стильная подсветка завершает её агрессивный дизайн в классическом чёрном цвете. Defender Horror Pro — это не просто аксессуар, а ваш стратегический инструмент. Это бескомпромиссное качество звука, кристальная чистота общения и абсолютная свобода движений, собранные в одной гарнитуре.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нaушники Defender Horror PRO BT/2.4G, черный (62650) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...