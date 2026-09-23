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Наушники A4Tech Bloody G580 черный купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech Bloody G580 черный

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
  • Наушники A4Tech Bloody G580 черный - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody G580 черный - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody G580 черный - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody G580 черный - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody G580 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541285
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники A4Tech Bloody G580 черный
2 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
750

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G580 черный

Проводная гарнитура A4Tech Bloody G580 благодаря своим особенностям станет отличным дополнением для игровой системы. Модель выполнена в строгом дизайне с переливающейся RGB-подсветкой, обладает прочной конструкцией, мягким регулируемым оголовьем и большими амбушюрами, что подарит комфорт даже при длительном использовании. Проводная гарнитура A4Tech Bloody G580 оснащена излучателями с диаметром мембраны 50 мм, что вкупе с широким частотным диапазоном, высокой чувствительностью и поддержкой звуковой схемы 7.1 обеспечит яркое и объемное звучание. Для общения в данной модели предусмотрен однонаправленный микрофон с системой шумоподавления, благодаря чему голос будет передаваться в высоком качестве и без посторонних звуков. Проводная гарнитура A4Tech Bloody G580 совместима с самыми разными устройствами и подключается к ним при помощи классического AUX-кабеля, оснащенного регулятором громкости и кнопками управления микрофоном и освещением. Длина провода составляет 2 м. Благодаря тканевой оплетке обеспечивается надежная защита от различных повреждений.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G580 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Проводная гарнитура A4Tech Bloody G580 благодаря своим особенностям станет отличным дополнением для игровой системы. Модель выполнена в строгом дизайне с переливающейся RGB-подсветкой, обладает прочной конструкцией, мягким регулируемым оголовьем и большими амбушюрами, что подарит комфорт даже при длительном использовании. Проводная гарнитура A4Tech Bloody G580 оснащена излучателями с диаметром мембраны 50 мм, что вкупе с широким частотным диапазоном, высокой чувствительностью и поддержкой звуковой схемы 7.1 обеспечит яркое и объемное звучание. Для общения в данной модели предусмотрен однонаправленный микрофон с системой шумоподавления, благодаря чему голос будет передаваться в высоком качестве и без посторонних звуков. Проводная гарнитура A4Tech Bloody G580 совместима с самыми разными устройствами и подключается к ним при помощи классического AUX-кабеля, оснащенного регулятором громкости и кнопками управления микрофоном и освещением. Длина провода составляет 2 м. Благодаря тканевой оплетке обеспечивается надежная защита от различных повреждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники A4Tech Bloody G580 черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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